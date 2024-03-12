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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
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Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
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Такие действия набирают обороты и будут продолжаться: Юсов прокомментировал ночные взрывы в рф
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Секретные документы и Байден: президент США заявил, что у него «хорошая память» и не хранит документы с грифом "секретно"
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Европейский парламент поддержал уголовную ответственность за обход санкций ЕС
Европейский парламент принял директиву, которая криминализирует нарушения и обход санкций ЕС, устанавливает единые определения и минимальные наказания за такие правонарушения.
В Харьковском районе зафиксировано три "прилета" - ОВА
Три вражеских "прилета" произошли в Харьковском районе, о жертвах пока не сообщается, а подробности о типе оружия выясняются.
Пашинян объяснил, от чего зависит решение Армении о выходе из ОДКБ
Ереван угрожает выйти из Организации Договора о коллективной безопасности, если не получит разъяснений от ОДКБ относительно ее "зоны ответственности" в Армении.
Польские фермеры вообще не пропускали грузовики в сторону Польши на четырех пунктах пропуска - Демченко
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на 5 пунктах пропуска, не пропуская ни одного грузовика в направлении Польши в Шегинях, Ягодине, Угринове и Устилуге. Из-за блокады в очереди стоят 1500 грузовиков.
россия запретила въезд топ-чиновникам стран Балтии из-за "враждебной политики"
россия запретила въезд в страну 347 высокопоставленным чиновникам из Латвии, Литвы и Эстонии, включая премьер-министрами и министрами иностранных дел, из-за их "враждебной политики" лоббирования санкций, вмешательства во внутренние дела рф и сноса советских памятников.
Действовала под прикрытием УПЦ (МП) и распространяла прокремлевскую пропаганду: в Украине разоблачили самую масштабную агентурную сеть фсб
В Киеве обезврежена преступная организация, которая занималась информационной диверсией в пользу фсб, более 15 членов которой, в том числе настоятель киевской церкви УПЦ (МП), были задержаны за распространение прокремлевских нарративов, разжигание религиозной вражды и оправдание войны России против Украины.
В Харькове прогремел взрыв - СМИ
В Харькове был слышен звук взрыва во время воздушной тревоги.
Такие действия набирают обороты и будут продолжаться: Юсов прокомментировал ночные взрывы в рф
Юсов прокомментировал ночные взрывы в рф, указав, что такие действия набирают обороты и будут продолжаться.
В нижегородской области после атаки дронами остановлена крупнейшая установка "лукойла" - СМИ
После пожара, вызванного атакой беспилотника, была остановлена крупная установка по переработке нефти на НПЗ компании "лукойл" в нижегородской области, составляющая 53% от общей мощности завода.
Секретные документы и Байден: президент США заявил, что у него «хорошая память» и не хранит документы с грифом "секретно"
Президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не собирался хранить секретные документы после ухода с поста вице-президента, и в отчете специального прокурора признается, что Байден "точно" помнит, но при этом отказывается выдвигать против него обвинения.