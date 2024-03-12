Европейский парламент поддержал уголовную ответственность за обход санкций ЕС

Европарламент принял директиву (регуляторный документ ЕС - ред.) о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС. В документе описывается общее определение и минимальные наказания за нарушения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Детали

Как сообщается, документ поддержали 543 депутата, против выступили 45, еще 27 воздержались.

Новый документ устанавливает единые определения нарушений санкций, включая отказ от замораживания средств, несоблюдение запретов на поездки или эмбарго на поставки оружия, перевод средств лицам, находящимся под санкциями, или ведение бизнеса с государственными предприятиями стран, находящихся под ограничениями.

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Как отмечается, предоставление финансовых или юридических консультационных услуг в нарушение санкций также будет считаться преступлением, которое влечет за собой наказание.

В тексте документа также дается определение понятия "обход санкций". В качестве примера евродепутаты приводят сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены. Документ уточняет, что гуманитарная помощь или поддержка основных потребностей человека не должны считаться нарушением санкций.

Директива гарантирует, что наказание за нарушение и обход санкций будет иметь сдерживающий характер, поскольку во всех государствах-членах ЕС они считаются уголовными преступлениями, которые предусматривают тюремное заключение сроком до пяти лет. Когда компании нарушают или обходят санкции, судьи должны иметь возможность назначать сдерживающие штрафы, хотя государства-члены могут выбирать, может ли судья назначить максимальный штраф на основе мирового годового оборота компании или на основе абсолютных максимальных сумм - говорится в документе.

Как отмечается, новый закон предоставит судьям широкий выбор средств для наказания нарушителей. Кроме умышленных нарушений, торговля оружием или товарами двойного назначения будет также криминализирована в случаях серьезной халатности.

Дополнение

Теперь закон должен одобрить Европейский совет. Он вступит в силу через двадцать дней после публикации в Официальном журнале ЕС, после чего у стран-членов будет один год на то, чтобы перенести его в национальное законодательство.

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Добавим

В результате сотрудничества Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и зарубежных СМИ стал арест в Нидерландах трех человек, которые в обход санкций поставляли в россию товары для военных нужд.

"Мы искренне благодарны международным расследователям, профессиональная деятельность которых помогает перекрывать российские пути незаконных поставок иностранной микроэлектроники для комплектации вражеских ракет и беспилотников. Среди последнего - имеем успешный кейс взаимодействия с журналистами Нидерландов. Их расследование привело к тому, что власти страны арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая работала для обхода общеевропейских санкций против России. Такие небольшие локальные шаги помогают повышать эффективность санкционного давления на страну-агрессора", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.