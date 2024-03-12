Европейский парламент поддержал уголовную ответственность за обход санкций ЕС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  38426 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  53461 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
  •  106993 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  124382 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  122198 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  113959 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114134 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105261 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189028 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177765 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

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11 марта 2024, 08:40  •  168815 просмотра
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Европейский парламент поддержал уголовную ответственность за обход санкций ЕС

Европейский парламент принял директиву, которая криминализирует нарушения и обход санкций ЕС, устанавливает единые определения и минимальные наказания за такие правонарушения.

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Европейский парламент поддержал уголовную ответственность за обход санкций ЕС

В Харьковском районе зафиксировано три "прилета" - ОВА

Три вражеских "прилета" произошли в Харьковском районе, о жертвах пока не сообщается, а подробности о типе оружия выясняются.

Война •   •  5216 просмотра
В Харьковском районе зафиксировано три "прилета" - ОВА

Пашинян объяснил, от чего зависит решение Армении о выходе из ОДКБ

Ереван угрожает выйти из Организации Договора о коллективной безопасности, если не получит разъяснений от ОДКБ относительно ее "зоны ответственности" в Армении.

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Пашинян объяснил, от чего зависит решение Армении о выходе из ОДКБ

Польские фермеры вообще не пропускали грузовики в сторону Польши на четырех пунктах пропуска - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на 5 пунктах пропуска, не пропуская ни одного грузовика в направлении Польши в Шегинях, Ягодине, Угринове и Устилуге. Из-за блокады в очереди стоят 1500 грузовиков.

Общество •   •  7707 просмотра
Польские фермеры вообще не пропускали грузовики в сторону Польши на четырех пунктах пропуска - Демченко

россия запретила въезд топ-чиновникам стран Балтии из-за "враждебной политики"

россия запретила въезд в страну 347 высокопоставленным чиновникам из Латвии, Литвы и Эстонии, включая премьер-министрами и министрами иностранных дел, из-за их "враждебной политики" лоббирования санкций, вмешательства во внутренние дела рф и сноса советских памятников.

Новости Мира •   •  5108 просмотра
россия запретила въезд топ-чиновникам стран Балтии из-за "враждебной политики"

Действовала под прикрытием УПЦ (МП) и распространяла прокремлевскую пропаганду: в Украине разоблачили самую масштабную агентурную сеть фсб

В Киеве обезврежена преступная организация, которая занималась информационной диверсией в пользу фсб, более 15 членов которой, в том числе настоятель киевской церкви УПЦ (МП), были задержаны за распространение прокремлевских нарративов, разжигание религиозной вражды и оправдание войны России против Украины.

политика •   •  8007 просмотра
Действовала под прикрытием УПЦ (МП) и распространяла прокремлевскую пропаганду: в Украине разоблачили самую масштабную агентурную сеть фсб

В Харькове прогремел взрыв - СМИ

В Харькове был слышен звук взрыва во время воздушной тревоги.

Война •   •  11715 просмотра
В Харькове прогремел взрыв - СМИ

Такие действия набирают обороты и будут продолжаться: Юсов прокомментировал ночные взрывы в рф

Юсов прокомментировал ночные взрывы в рф, указав, что такие действия набирают обороты и будут продолжаться.

Война •   •  11362 просмотра
Такие действия набирают обороты и будут продолжаться: Юсов прокомментировал ночные взрывы в рф

В нижегородской области после атаки дронами остановлена крупнейшая установка "лукойла" - СМИ

После пожара, вызванного атакой беспилотника, была остановлена крупная установка по переработке нефти на НПЗ компании "лукойл" в нижегородской области, составляющая 53% от общей мощности завода.

Война •   •  11088 просмотра
В нижегородской области после атаки дронами остановлена крупнейшая установка "лукойла" - СМИ

Секретные документы и Байден: президент США заявил, что у него «хорошая память» и не хранит документы с грифом "секретно"

Президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не собирался хранить секретные документы после ухода с поста вице-президента, и в отчете специального прокурора признается, что Байден "точно" помнит, но при этом отказывается выдвигать против него обвинения.

Новости Мира •   •  10087 просмотра
Секретные документы и Байден: президент США заявил, что у него «хорошая память» и не хранит документы с грифом "секретно"