В Финляндии вынесен первый приговор бизнесмену за нарушение санкций ЕС в отношении рф

Суд в Финляндии вынес первый приговор бизнесмену за нарушение санкций ЕС в отношении россии. Об этом сообщает Helsingin Sanomat, пишет УНН.

Детали

В четверг окружной суд Восточной Уусимаа приговорил к 9 месяцам условно гражданина Франции Габриэля Темина, который является исполнительным директором финских компаний Luminor и Siberica, которые занимаются логистикой и складами.

Суд также обязал конфисковать финансовую выгоду от преступления в пользу государства вместе с компанией.

Отмечается, что это первый приговор в Финляндии, связанный с нарушением новых санкций против россии.

Напомним

Финляндия разработала законопроект для предотвращения экспорта компонентов боеприпасов в россию, что является частью усилий, направленных на выполнение санкций ЕС.