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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Финляндии вынесен первый приговор бизнесмену за нарушение санкций ЕС в отношении рф

В Финляндии вынесен первый приговор бизнесмену за нарушение санкций ЕС в отношении рф

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 09:31  •  8113 просмотра

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Французский бизнесмен в Финляндии был осужден за нарушение санкций ЕС против россии, что стало первым подобным приговором в стране.

Суд в Финляндии вынес первый приговор бизнесмену за нарушение санкций ЕС в отношении россии. Об этом сообщает Helsingin Sanomat, пишет УНН.

Детали

В четверг окружной суд Восточной Уусимаа приговорил к 9 месяцам условно гражданина Франции Габриэля Темина, который является исполнительным директором финских компаний Luminor и Siberica, которые занимаются логистикой и складами.

Суд также обязал конфисковать финансовую выгоду от преступления в пользу государства вместе с компанией.

Отмечается, что это первый приговор в Финляндии, связанный с нарушением новых санкций против россии.

Напомним

Финляндия разработала законопроект для предотвращения экспорта компонентов боеприпасов в россию, что является частью усилий, направленных на выполнение санкций ЕС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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