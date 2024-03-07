У Фінляндії винесено перший вирок бізнесменові за порушення санкцій ЄС щодо рф
Київ • УНН
Французький бізнесмен у Фінляндії був засуджений за порушення санкцій ЄС проти росії, що стало першим подібним вироком у країні.
Суд у Фінляндії ухвалив перший вирок бізнесменові за порушення санкцій ЄС щодо росії. Про це повідомляє Helsingin Sanomat, пише УНН.
Деталі
У четвер окружний суд Східної Уусімаа засудив до 9 місяців умовно громадянина Франції Габріеля Теміна, який є виконавчим директором фінських компаній Luminor та Siberica, які займаються логістикою та складами.
Суд також зобов'язав конфіскувати фінансову вигоду від злочину на користь держави разом з компанією.
Зазначається, що це перший вирок у Фінляндії, пов'язаний з порушенням нових санкцій проти росії.
Нагадаємо
Фінляндія розробила законопроект для запобігання експорту компонентів боєприпасів до росії, що є частиною зусиль, спрямованих на виконання санкцій ЄС.