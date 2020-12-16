Европарламент утвердил семилетний бюджет ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Европарламент утвердил семилетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента, передает УНН.
“В среду согласованный с Советом 10 ноября текст долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы был одобрен 548 голосами против 81 при 66 воздержавшихся. Текст, согласованный с Советом по межведомственному соглашению (IIA), был одобрен 550 голосами против 72 при 73 воздержавшихся”, — говорится в сообщении.
Так, Европарламент выделяет 15 миллиардов евро в качестве пополнения для ключевых программ ЕС.
“Это увеличение является результатом усилий парламента на переговорах по активизации 10 избранных флагманских программ ЕС в течение следующих семи лет, чтобы лучше защитить граждан от пандемии COVID-19, предоставить возможности для следующего поколения и сохранить европейские ценности. Благодаря этому компромиссу, в реальном выражении, Европейский парламент утроил пакет для EU4Health, обеспечил эквивалент дополнительного года финансирования для Erasmus + и гарантирует, что финансирование исследований будет продолжать расти”, — отмечается в сообщении.
Сообщается, что будет улучшено отслеживание, чтобы гарантировать, что не менее 30% от общей суммы бюджета Европейского Союза и расходов ЕС следующего поколения будут направлены на поддержку целей защиты климата.
Напомним, на саммите ЕС в четверг, 10 декабря, улажен конфликт с Польшей и Венгрией по бюджету ЕС.