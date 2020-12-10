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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69400 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 91861 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114400 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149572 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198160 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194620 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 281650 просмотра

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Польша и Венгрия разблокировали бюджетный пакет ЕС

Польша и Венгрия разблокировали бюджетный пакет ЕС

Киев  •  УНН

 • 14649 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На саммите ЕС в четверг, 10 декабря, улажен конфликт с Польшей и Венгрией по бюджету ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и DW.

“Европа движется вперед, — написала фон дер Ляйен. — “1,8 трлн евро для совместного восстановления и построения более устойчивого, более цифрового и более прочного ЕС”.

Она поздравила Германию, которая председательствует в Евросовете, с достижением компромисса с Варшавой и Будапештом.

Напомним, в июле 2020 года после напряженных переговоров главы государств и правительств ЕС согласовали бюджет ЕС, который составляет 1,1 триллиона евро на период с 2021 до 2027 года и план экономического восстановления от коронавирусной кризиса объемом 750 млрд евро. В этом соглашении содержался компромисс, направленный на сокращение в будущем объема предоставленных от ЕС средств в случае нарушения странами принципов верховенства права.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еврокомиссия посылает Польшу и Венгрию в суд на фоне несогласованного бюджета ЕС

16 ноября на встрече послов стран-членов ЕС из-за несогласия по привязке выделение средств ЕС к соблюдению странами принципов верховенства права Венгрия и Польша наложили вето на европейский бюджетный пакет. Будапешт и Варшава объяснили, что положение относительно верховенства права является “шантажом” тех стран, которые выступают против миграции. Как известно, касательно обеих стран в Брюсселе уже несколько лет продолжается процедура, которая в конечном итоге может привести к лишению стран права голоса в ЕС.

Главы государств и правительств стран Евросоюза на саммите также подтвердили готовность продолжать координировать действия в борьбе с COVID-19. Речь идет о подготовке к вакцинации, возможном смягчении ограничений на поездки, а также признание тестов на коронавирус. Лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации о взаимном признании результатов тестов на коронавирус и скоординированный подход к сертификатам о вакцинации.

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Европейские лидеры признали, что эпидемиологическая ситуация в ЕС до сих пор вызывает беспокойство, несмотря на положительные данные о разработке эффективных вакцин. Евросовет обязалась усиливать координацию усилий на уровне ЕС “при подготовке к постепенной отмене ограничений и возвращения к обычному режиму передвижений, в том числе для трансграничного туризма, когда позволит санитарная ситуация”.

Украинские Национальные Новости

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