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Угорщина і Польща заблокували бюджет ЄС та пакет з відновлення на 1,8 трильйона євро

Угорщина і Польща заблокували бюджет ЄС та пакет з відновлення на 1,8 трильйона євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У понеділок Угорщина і Польща заблокували раніше узгоджений бюджет Євросоюзу на 2021-2027 роки разом з пакетом заходів по відновленню економіки на суму 1,8 трильйона євро, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Посли урядів ЄС на зустрічі в Брюсселі повинні були схвалити компроміс, досягнутий за пакетом на 1,8 трильйона з Європейським парламентом, але не змогли цього зробити через вето Варшави і Будапешта", - пише агентство.

Повідомляється, що, згідно із заявою головування Німеччини, посли раніше голосували за зв'язок між грошима ЄС і дотриманням верховенства права, тому що для того голосування було потрібно тільки кваліфікована більшість, і опозиція Варшави та Будапешта не могла його зупинити.

Але коли справа дійшла до голосування за самим бюджетом в 1,1 трильйона євро і пакетом по відновленню економіки від пандемії в 750 мільярдів євро, які вимагають одностайної підтримки, "дві держави-члена ЄС висловили застереження", заявило головування.

"Блокування означає, що гроші на відновлення економіки всіх країн ЄС після рецесії, викликаної пандемією COVID-19, швидше за все, будуть відкладені. Спочатку планувалося, що вони будуть виділятися з середини 2021 року", - повідомляє агенство.

Нагадаємо, минулого тижня представники Європейського парламенту (ЄП) та урядів країн ЄС узгодили деталі бюджету ЄС на 2021-2027 роки, подолавши одну з головних перешкод на шляху до реалізації пакету заходів по відновленню економіки блоку на суму 1,8 трильйона євро.

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