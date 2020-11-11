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Европарламент и правительства стран ЕС достигли согласия по бюджету после месяцев переговоров

Европарламент и правительства стран ЕС достигли согласия по бюджету после месяцев переговоров

Киев  •  УНН

 • 12196 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Представители Европейского парламента (ЕП) и правительств стран ЕС согласовали во вторник, 10 ноября, детали бюджета ЕС на 2021-2027 годы, преодолев одну из главных препятствий на пути к реализации пакета мер по восстановлению экономики блока на сумму 1,8 триллиона евро, передает УНН со ссылкой на DW.

“Договоренность для Европы — переговорщики достигли политического соглашения по бюджету ЕС и пакета обновления”, — заявил официальный представитель председательствующей в данный момент в ЕС Германии Себастьян Фишер. Впрочем, он отметил, что согласованная позиция все еще нуждается в официальном одобрении в Европарламенте и парламентами стран-членов ЕС.

Переговоры по бюджету продолжались между ЕП и представителями правительств стран ЕС почти четыре месяца. Согласно достигнутым договоренностей, правительства могут получить финансирование из бюджета ЕС только при условии соблюдения стандартов правового государства. Против этой нормы активно выступали Польша и Венгрия, которых Брюссель обвиняет в подрыве принципов верховенства права.

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Участники переговоров также достигли согласия по увеличению расходов на здравоохранение, образование и безопасность на 16 млрд евро по сравнению с начальными договоренностям, лидеры ЕС достигли в июле этого года.

Также сообщается, что в течение следующих недель переговоры будут продолжаться вокруг деталей фонда восстановления с бюджетом в 750 млрд евро, из которых 672,5 миллиарда должны быть распределены между странами в виде займов и грантов.

В Европарламенте выступают за то, чтобы большая часть этих денег была выплачена авансом, еще до того, как запланированные проекты выйдут на согласованные целевые показатели, а также чтобы больше было выделено на проекты, способствующие сокращению выбросов CO2.

Также в ЕП требуют более длительного доступа к финансовым ресурсам — четыре года вместо запланированных ранее трех, в течение которых правительства стран смогут претендовать на финансирование в рамках национальных программ восстановления.

Как-только правительства и ЕП достигнут соглашения по этому вопросу, бюджет может быть ратифицирован национальными парламентами 27 стран ЕС, и деньги начнут распределяться во второй половине следующего года.

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Напомним, 21 июля, после нескольких дней напряженных переговоров, лидеры стран Евросоюза достигли компромиссного соглашения, которое назвали “историческим”, по бюджету и программы восстановления экономики от последствий пандемии COVID-19.

Стороны договорились про финансовые рамки для бюджета ЕС на 2021-2027 годы и о пакете финансовой помощи странам ЕС, наиболее пострадавших от кризиса, вызванного коронавирусом. Речь шла про 1,8 триллиона евро. Из них почти 1,074 триллиона — это бюджет ЕС на 2021-27 годы, а также пакет на 750 млрд евро для восстановления экономики, пострадавшей от пандемии.

Но из-за позиции депутатов Европарламента соглашение, которое четыре дня согласовывали лидеры стран ЕС, оказалась под угрозой. Депутаты Европарламента заявили, что не будут утверждать бюджет в том виде, в котором он был согласован на последнем саммите лидеров Еврозоюза, из-за несогласия с сокращением расходов в некоторых сферах. О своем несогласии с согласованным финансовым планом выразили представители всех семи депутатских групп Европарламента.

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