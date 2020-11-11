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Європарламент і уряди країн ЄС досягли згоди щодо бюджету після місяців переговорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Представники Європейського парламенту (ЄП) і урядів країн ЄС погодили у вівторок, 10 листопада, деталі бюджету ЄС на 2021-2027 роки, подолавши одну з головних перешкод на шляху до реалізації пакету заходів з відновлення економіки блоку на суму 1,8 трильйона євро, передає УНН із посиланням на DW.

“Домовленість для Європи — переговорники досягли політичної угоди щодо бюджету ЄС і пакету відновлення”, — заявив  офіційний представник головуючої на цей момент в ЄС Німеччини Себастьян Фішер. Втім, він зазначив, що узгоджена позиція все ще потребує офіційного схвалення у Європарламенті та парламентами країн-членами ЄС.

Переговори щодо бюджету тривали між ЄП та представниками урядів країн ЄС майже чотири місяці. Відповідно до досягнутих домовленностей, уряди можуть отримати фінансування з бюджету ЄС лише за умови дотримання стандартів правової держави. Проти цієї норми активно виступали Польща і Угорщина, яким Брюссель закидає підривання принципів верховенства права.

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Учасники переговорів також досягли згоди щодо збільшення витрат на охорону здоров’я, освіту та безпеку на 16 мільярдів євро в порівнянні з початковими домовленостями, яких лідери ЄС досягли у липні цього року.

Також повідомляється, що протягом наступних тижнів переговори точитимуться навколо деталей фонду відновлення з бюджетом у 750 мільярдів євро, з яких 672,5 мільярда мають бути розподілені між країнами у вигляді позик і грантів.

У Європарламенті виступають за те, щоб більша частина цих грошей була виплачена авансом, ще до того, як заплановані проєкти вийдуть на узгоджені цільові показники, а також щоб більше коштів було виділено на проєкти, що сприяють скороченню викидів CO2.

Також у ЄП вимагають більш тривалого доступу до фінансових ресурсів — чотири роки замість запланованих раніше трьох, протягом яких уряди країн зможуть претендувати на фінансування в рамках національних програм відновлення.

Щойно уряди і ЄП досягнуть угоди з цього питання, бюджет може бути ратифікований національними парламентами 27 країн ЄС, і гроші почнуть розподілятися у другій половині наступного року.

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Нагадаємо, 21 липня, після кількох днів напружених переговорів, лідери країн Євросоюзу досягли компромісної угоди, яку назвали “історичною”, щодо бюджету та програми відновлення економіки від наслідків пандемії COVID-19.

Сторони домовилися про фінансові рамки для бюджету ЄС на 2021-2027 роки та про пакет фінансової допомоги країнам ЄС, які найбільше постраждали від кризи, спричиненої коронавірусом. Мова йшла про 1,8 трильйона євро. З них майже 1,074 трильйона — це бюджет ЄС на 2021-27 роки, а також пакет на 750 мільярдів євро для відновлення економіки, постраждалої від пандемії.

Але через позицію депутатів Європарламенту угода, яку чотири дні узгоджували лідери країн ЄС, опинилася під загрозою. Депутати Європарламенту заявили, що не затверджуватимуть бюджет у тому вигляді, в якому він був погоджений на останньому саміті лідерів Єврозоюзу, через незгоду зі скороченням витрат у деяких сферах. Про свою незгоду з узгодженим фінансовим планом висловили представники усіх семи депутатських груп Європарламенту.

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