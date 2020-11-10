Корупція, проблеми з судами і олігархи: Україна отримала "порцію" критики з ЄС

Євродепутати з комітету "попереджають, що необхідно провести низку реформ, щоб уникнути відкату назад, і виділяють судову систему як одну з інституцій, що користуються найменшою довірою в Україні".

"У звіті про виконання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною депутати Європарламенту критикують спроби влади чинити політичний тиск на незалежні економічні інституції і правоохоронні органи і висловлюють розчарування відсутністю прогресу в ліквідації олігархії в країні", - вказали в ЄП.

За словами депутатів Європарламенту, "істотні результати в боротьбі з корупцією необхідні для збереження підтримки реформ серед громадян". Вони також закликали Єврокомісію розробити якісні механізми для моніторингу реалізації реформ в Україні, включаючи чіткі орієнтири і принципи обумовленості. "Допомога ЄС повинна бути строго обумовлена", - вказали у ЄП.

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Водночас депутати Європарламенту з комітету закордонних справ в цілому "високо оцінюють прогрес України у проведенні важливих реформ, які просувають країну до політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС".

"Україна домоглася прогресу у виконанні своїх зобов'язань, взятих в Угоді про асоціацію з ЄС; особливо в галузях сільського господарства, енергетики, банківської справи, децентралізації, цифрової економіки, навколишнього середовища і виборчого законодавства", - зазначено в повідомленні.

Так, депутати Європарламенту визнали ці покращення у своєму звіті, ухваленому в понеділок 53 голосами за, 7 проти при 8 тих, хто утримався.

"Високо оцінивши плавний перехід влади в країні після виборів у минулому році, депутати Європарламенту підтвердили непохитну прихильність Європейського Союзу незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також свою підтримку узгоджених на міжнародному рівні санкцій стосовно російського уряду. Вони також рішуче засуджують порушення прав людини і основних свобод, таких як свобода вираження думок, релігії або переконань і асоціації, а також право на мирні зібрання, в якому відмовлено в Криму і на Донбасі", - вказали в ЄП.

Депутати Європарламенту відзначають також, що до початку пандемії COVID-19 економіка України відновила стабільність і показала "задовільне" економічне зростання і зниження безробіття, чому, припускають в ЄП, сприяв прогрес, досягнутий у використанні потенціалу Угоди про асоціацію. Вони також привітали "безпрецедентний пакет фінансової допомоги, який ЄС надав Україні, щоб впоратися з надзвичайною ситуацією, пов'язаною з COVID-19, як вирішальну демонстрацію солідарності ЄС".

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"Шлях, який країна обрала після Революції гідності, вражає. Залишаються величезні проблеми: триваюча агресія Росії, пандемія COVID-19 і діяльність тих, хто продовжує ігнорувати верховенство закону і зусилля у боротьбі з корупцією. Справжні реформатори в Україні заслуговують нашої постійної підтримки, щоб виправдати очікування своїх громадян", - прокоментував висновки комітету європарламентар, доповідач з цього питання Майкл Галер.

Додамо, Угода про асоціацію України і ЄС підписана в 2014 році. Пріоритетні реформи включають боротьбу з корупцією, реформу судової системи, конституційні зміни, як і виборчого законодавства, поліпшення ділового клімату та енергоефективності, а також реформу державного управління та децентралізацію, зазначають у Європарламенті.

Нагадаємо, у Кабміні вважають, що Верховна Рада має ухвалити 50 законопроектів, а уряд 100 актів для виконання Угоди про асоціацію з ЄС.