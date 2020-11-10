Коррупция, проблемы с судами и олигархи: Украина получила "порцию" критики из ЕС

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Комитет Европейского парламента по иностранным делам раскритиковал Украину за недостаточные усилия по реформированию судебной системы, снова указал на коррупцию и заявил о разочаровании из-за отсутствия достаточного прогресса в борьбе с олигархами. Об этом сообщили в евроинституции во вторник, 10 ноября, передает УНН.

Евродепутаты из комитета "предупреждают, что необходимо провести ряд реформ, чтобы избежать отката назад, и выделяют судебную систему как один из институтов, пользующихся наименьшим доверием в Украине".

"В отчете о выполнении Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной депутаты Европарламента критикуют попытки властей оказать политическое давление на независимые экономические институты и правоохранительные органы и выражают разочарование отсутствием прогресса в ликвидации олигархии в стране", - указали в ЕП.

По словам депутатов Европарламента, "существенные результаты в борьбе с коррупцией необходимы для сохранения поддержки реформ среди граждан". Они также призвали Еврокомиссию разработать качественные механизмы для мониторинга реализации реформ в Украине, включая четкие ориентиры и принципы обусловленности. "Помощь ЕС должна быть строго обусловлена", - указали в ЕП.

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В то же время депутаты Европарламента из комитета иностранных дел в целом "высоко оценивают прогресс Украины в проведении важных реформ, которые продвигают страну к политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС".

"Украина добилась прогресса в выполнении своих обязательств, взятых в Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом; особенно в областях сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательного законодательства", - указано в сообщении.

Так, депутаты Европарламента признали улучшения в отчете, принятом в понедельник, 53 голосами за, 7 против при 8 воздержавшихся.

"Высоко оценив плавный переход власти в стране после выборов в прошлом году, депутаты Европарламента подтвердили непоколебимую приверженность Европейского Союза независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также свою поддержку согласованных на международном уровне санкций в отношении российского правительства. Они также решительно осуждают нарушения прав человека и основных свобод, таких как свобода выражения мнений, религии или убеждений и ассоциации, а также право на мирные собрания, в котором отказано в Крыму и на Донбассе", - указали в ЕП.

Депутаты Европарламента отмечают, что до начала пандемии COVID-19 экономика Украины восстановила стабильность и показала "удовлетворительный" экономический рост и снижение безработицы, чему, предполагают в ЕП, способствовал прогресс, достигнутый в использовании потенциала Соглашения об ассоциации. Они также поприветствовали "беспрецедентный пакет финансовой помощи, который ЕС предоставил Украине, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией, связанной с COVID-19, как решающую демонстрацию солидарности ЕС".

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"Путь, который страна выбрала после Революции достоинства, впечатляет. Остаются огромные проблемы: продолжающаяся агрессия России, пандемия COVID-19 и деятельность тех, кто продолжает игнорировать верховенство закона и усилия по борьбе с коррупцией. Настоящие реформаторы в Украине заслуживают нашей постоянной поддержки, чтобы оправдать ожидания своих граждан", - прокомментировал выводы комитета европарламентарий, докладчик по этому вопросу Майкл Галер.

Добавим, Соглашение об ассоциации Украины и ЕС подписано в 2014 году. Приоритетные реформы включают борьбу с коррупцией, реформу судебной системы, конституционные изменения, как и избирательного законодательства, улучшение делового климата и энергоэффективности, а также реформу государственного управления и децентрализацию, отмечают в Европарламенте.

Напомним, в Кабмине считают, что Верховная Рада должна принять 50 законопроектов, а правительство 100 актов для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

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