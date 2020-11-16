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Венгрия и Польша заблокировали бюджет ЕС и пакет по восстановлению на 1,8 триллиона евро

Венгрия и Польша заблокировали бюджет ЕС и пакет по восстановлению на 1,8 триллиона евро

Киев  •  УНН

 • 18359 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В понедельник Венгрия и Польша заблокировали ранее согласованный бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы вместе с пакетом мер по восстановлению экономики на сумму 1,8 триллиона евро, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Послы правительств ЕС на встрече в Брюсселе должны были одобрить компромисс, достигнутый по пакету на 1,8 триллиона с Европейским парламентом, но не смогли этого сделать из-за вето Варшавы и Будапешта", - пишет агентство.

Сообщается, что, согласно заявлению председательства Германии, послы раньше голосовали за связь между деньгами ЕС и соблюдением верховенства права, потому что для того голосования требовалось только квалифицированное большинство, и оппозиция Варшавы и Будапешта не могла его остановить.

Но когда дело дошло до голосования по самому бюджету в 1,1 триллиона евро и пакету по восстановлению экономики от пандемии в 750 миллиардов евро, которые требуют единодушной поддержки, "два государства-члена ЕС выразили предострежение", заявило председательство.

"Блокировка означает, что деньги на восстановление экономики всех стран ЕС после рецессии, вызванной пандемией COVID-19, скорее всего, будут отложены. Изначально планировалось, что они будут выделяться с середины 2021 года", - сообщает агентство.

Напомним, на прошлой неделе представители Европейского парламента (ЕП) и правительств стран ЕС согласовали детали бюджета ЕС на 2021-2027 годы, преодолев одно из главных препятствий на пути к реализации пакета мер по восстановлению экономики блока на сумму 1,8 триллиона евро.

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