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Єврокомісія посилає Польщу й Угорщину до суду на тлі неузгодженого бюджету ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Польща і Угорщина повинні звернутися до вищого суду Європейського Союзу щодо оцінки зв'язку між доступом до грошей ЄС і дотриманням верховенства права, замість того, щоб блокувати бюджет ЄС на 2021-2027 роки. Про це заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в середу, передає УНН з посиланням на Reuters.

Так, виступаючи перед Європейським парламентом, фон дер Ляєн підкреслила, що правила ЄС, згідно з якими кошти блоку можуть направлятися тільки урядам, хто дотримується принципу верховенства права, буде застосовуватися тільки для захисту бюджетних коштів ЄС.

“Ми говоримо тут про порушення верховенства права, які загрожують бюджету ЄС, і тільки про це. Дуже важко уявити кого-небудь в Європі, хто матиме щось проти цього принципу“, - сказала вона.

Відзначається, що рішення проблеми з бюджетом також відповідає інтересам Польщі і Угорщини, які повинні отримати від ЄС одну з найвищих сум на душу населення, вкрай необхідну для того, щоб допомогти економікам цих країн подолати наслідки пандемії COVID-19.

“У будь-кого, хто ще сумнівається, є зрозумілий шлях. Вони можуть звернутися до Європейського суду і дозволити оцінити там нові правила”, - сказала фон дер Ляєн.

Як повідомляв УНН, минулого понеділка Угорщина і Польща заблокували раніше узгоджений бюджет Євросоюзу на 2021-2027 роки разом з пакетом заходів з відновлення економіки на суму 1,8 трильйона євро.

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