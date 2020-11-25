Еврокомиссия шлет Польшу и Венгрию в суд на фоне несогласованного бюджета ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Польша и Венгрия должны обратиться в высший суд Европейского Союза относительно оценки связи между доступом к деньгам ЕС и соблюдением верховенства права, вместо того, чтобы блокировать бюджет ЕС на 2021-2027 годы. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, выступая перед Европейским парламентом, фон дер Ляйен подчеркнула, что правила ЕС, согласно которым средства блока могут направляться только правительствам, соблюдающим верховенство права, будет применяться только для защиты бюджетных средств ЕС.
“Мы говорим здесь о нарушениях верховенства права, которые угрожают бюджету ЕС, и только об этом. Очень трудно представить кого-либо в Европе, кто будет иметь что-либо против этого принципа“, — сказала она.
Отмечается, что решение проблемы с бюджетом также отвечает интересам Польши и Венгрии, которые должны получить от ЕС одну из самых высоких сумм на душу населения, крайне необходимой для того, чтобы помочь экономикам обеих стран преодолеть последствия пандемии COVID-19.
“У любого, кто еще сомневается, есть ясный путь. Они могут обратиться в Европейский суд и позволить оценить там новые правила”, - сказал фон дер Ляйен.
Как сообщал УНН, в минувший понедельник Венгрия и Польша заблокировали ранее согласованный бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы вместе с пакетом мер по восстановлению экономики на сумму 1,8 триллиона евро.