Європарламент затвердив семирічний бюджет ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Європарламент затвердив семирічний бюджет ЄС на 2021-2027 роки. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту, передає УНН.
"У середу узгоджений з Радою 10 листопада текст довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки був схвалений 548 голосами проти 81 при 66 "утрималися". Текст, узгоджений з Радою щодо міжвідомчої угоди (IIA), був схвалений 550 голосами проти 72 при 73 утрималися", - йдеться в повідомленні.
Так, Європарламент виділяє 15 мільярдів євро в якості поповнення для ключових програм ЄС.
"Це збільшення є результатом зусиль парламенту на переговорах щодо активізації 10 обраних флагманських програм ЄС протягом наступних семи років, щоб краще захистити громадян від пандемії COVID-19, надати можливості для наступного покоління і зберегти європейські цінності. Завдяки цьому компромісу, в реальному вираженні, Європейський парламент потроїв пакет для EU4Health, забезпечив еквівалент додаткового року фінансування для Erasmus + і гарантує, що фінансування досліджень буде продовжувати рости", - наголошується в повідомленні.
Повідомляється, що буде покращено відстеження, щоб гарантувати, що не менше 30% від загальної суми бюджету Європейського Союзу і витрат ЄС наступного покоління будуть спрямовані на підтримку цілей захисту клімату.
Нагадаємо, на саміті ЄС у четвер, 10 грудня, залагоджено конфлікт з Польщею і Угорщиною по бюджету ЄС.