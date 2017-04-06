Европарламент сегодня собирается голосовать за "безвиз" Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Европайський парламент собирается в четверг голосовать по вопросу о предоставлении права на безвизовые поездки в страны Евросоюза украинцам. Об этом говорится в повестке дня ЕП, передает УНН.
Накануне, 5 апреля, состоялись дебаты по этому вопросу.
Большинство европарламентариев отметили, что сейчас самое время позволить украинцам путешествовать в страны ЕС без виз. Часть европарламентариев считают, что Украина выполнила все требования ЕС и, по мнению некоторых депутатов, в реформировании страны ощутим прогресс.
Представители отдельных партий, в частности французской партии "Национальный фронт", выступали против, подчеркивая рост уровня преступности в стране, коррупцию, конфликт с Россией и общее состояние соблюдения прав человека в стране.
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Отметим, 4 апреля депутаты Европарламента от правоконсервативной фракции "Европа за свободу и прямую демократию" зарегистрировали поправку, которая может заблокировать принятие резолюции о безвизовом режиме для Украины.
Впрочем, в МИД Украины считают, что поправка не повредит процессу принятия ЕП решения о предоставлении "безвиза" Украине.
Вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе ожидает положительное решение Европарламента о предоставлении Украине безвизового режима.
Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.
Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Совет ЕС одобрил механизм приостановления и "безвиза" для Грузии 27 февраля. Решение об отмене виз для Грузии подписали в Брюсселе 1 марта.
Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.
Напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решение вопроса "безвиза" Украине к началу лета.