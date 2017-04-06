Європарламент сьогодні збирається голосувати за "безвіз" Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Європайський парламент збирається у четвер голосувати щодо питання про надання права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу українцям. Про це йдеться у порядку денному ЄП, передає УНН.
Напередодні, 5 квітня, відбулися дебати щодо цього питання.
Більшість європарламентарів наголосили на тому, що зараз саме час дозволити українцям подорожувати в країни ЄС без віз. Частина європарламентарів вважають, що Україна виконала всі вимоги ЄС і, на думку деяких депутатів, в реформуванні країни відчутний прогрес.
Представники окремих партій, зокрема французької партії “Національний фронт”, виступали проти, наголошуючи на зростанні рівня злочинності в країні, корупцію, конфлікт з Росією та загальний стан дотримання прав людини в країні.
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Зазначимо, 4 квітня депутати Європарламенту від правоконсервативної фракції “Європа за свободу і пряму демократію” зареєстрували поправку, яка може заблокувати прийняття резолюції щодо безвізового режиму для України.
Утім, в МЗС України вважають, що поправка не зашкодить процесу ухвалення ЄП рішення про надання "безвізу" Україні.
Віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе очікує на позитивне рішення Європарламенту щодо надання Україні безвізового режиму.
Як повідомляв УНН, тріалог щодо візової лібералізації для України завершився успішно.
Додамо, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Рада ЄС схвалила механізм призупинення і “безвіз” для Грузії 27 лютого. Рішення про скасування віз для Грузії підписали в Брюсселі 1 березня.
Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.
Нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа.