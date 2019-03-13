Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Европейский парламент на пленарном заседании в среду рекомендовал Совету, Комиссии и Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности назначить спецпредставителя Евросоюза по Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Европарламента.
В документе указано, что спецпредставитель ЕС по Украине сосредоточится, в частности, на тематике Крыма и Донбасса.
Кроме того, он будет отвечать за мониторинг состояния прав человека на оккупированных территориях, выполнение Минских соглашений, деэскалацию напряженности в районе Азовского моря и соблюдения прав внутренне перемещенных лиц.
Напомним, США и ЕС рассматривают меры против России из-за задержанных моряков.
Как сообщал УНН, Евросоюз согласовал "азовский пакет санкций" против РФ.