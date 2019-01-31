США і ЄС розглядають заходи проти Росії через затриманих моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Сполучені Штати і Європейський союз розглядають можливість прийняття додаткових заходів, в тому числі санкцій, щодо Росії, якщо Кремль не звільнить українських моряків. Про це спецпредставник США по Україні Курт Волкер повідомив під час телефонного брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я можу сказати, що і США, і Європа розглядають, які додаткові заходи ми можемо прийняти, якщо Росія не поверне моряків", - сказав дипломат.
За його словами, Росія так само повинна забезпечити свободу судноплавства через Керченську протоку.
"США ... переглядатимуть кримські санкції в лютому. ЄС теж розглядають можливість додаткових санкцій. Поки нічого не узгоджено, і у них буде засідання глав МЗС, так само в лютому. До того ж, ми розглядаємо додаткові кроки", - зазначив Волкер.
У приклад він поставив військові кораблі Великої Британії, які перебували в Чорному морі в січні, а так само військові кораблі США.
"Думаю, така присутність в Україні і неприйняття російських вимог продовжиться", - сказав він.
Як повідомляв УНН, глави МЗС Данії та Чехії Андерс Самуельсен і Томаш Петршічек засудили дії Росії і закликали її до негайного звільнення 24-х українських військовополонених, якщо ж Москва відмовиться - її чекають нові санкції.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі.