США і ЄС розглядають заходи проти Росії через затриманих моряків

"Я можу сказати, що і США, і Європа розглядають, які додаткові заходи ми можемо прийняти, якщо Росія не поверне моряків", - сказав дипломат.

За його словами, Росія так само повинна забезпечити свободу судноплавства через Керченську протоку.

"США ... переглядатимуть кримські санкції в лютому. ЄС теж розглядають можливість додаткових санкцій. Поки нічого не узгоджено, і у них буде засідання глав МЗС, так само в лютому. До того ж, ми розглядаємо додаткові кроки", - зазначив Волкер.

У приклад він поставив військові кораблі Великої Британії, які перебували в Чорному морі в січні, а так само військові кораблі США.

"Думаю, така присутність в Україні і неприйняття російських вимог продовжиться", - сказав він.

Як повідомляв УНН, глави МЗС Данії та Чехії Андерс Самуельсен і Томаш Петршічек засудили дії Росії і закликали її до негайного звільнення 24-х українських військовополонених, якщо ж Москва відмовиться - її чекають нові санкції.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі.