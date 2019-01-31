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США и ЕС рассматривают меры против России из-за задержанных моряков

США и ЕС рассматривают меры против России из-за задержанных моряков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Соединенные Штаты и Европейский союз рассматривают возможность принятия дополнительных мер, в том числе санкций, в отношении России, если Кремль не освободит украинских моряков. Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил во время телефонного брифинга, передаёт корреспондент УНН.

“Я могу сказать, что и США, и Европа рассматривают, какие дополнительные меры мы можем принять, если Россия не вернёт моряков”, — сказал дипломат.

По его словам, Россия так же должна обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив.

“США... будут пересматривать крымские санкции в феврале. ЕС тоже рассматривают возможность дополнительных санкций. Пока ничего не согласовано, и у них будет заседание глав МИД, так же в феврале. К тому же, мы рассматриваем дополнительные шаги”, — отметил Волкер.

В пример он поставил военные корабли Великобритании, которые находились в Черном море в январе, а так же военные корабли США.

“Думаю, такое присутствие в Украине и непринятие российских требований продолжится”, — сказал он.

Как сообщал УНН, главы МИД Дании и Чехии Андерс Самуэльсен и Томаш Петршичек осудили действия России и призвали ее к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных, если же Москва откажется - ее ждут новые санкции.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.

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