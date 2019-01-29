Главы МИД Дании и Чехии: Россию ждут новые санкции, если украинских моряков не освободят
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Главы МИД Дании и Чехии Андерс Самуэльсен и Томаш Петршичек осудили действия России и призвали ее к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных, если же Москва откажется - ее ждут новые санкции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"По результатам поездки в Мариуполь, главы МИД Дании и Чехии выразили неизменную и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, осудили действия России и призвали ее к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных. Было отмечено, что в случае отказа Москвы осуществить соответствующие шаги, Евросоюз введет новые санкции против России. РФ также призвали обеспечить свободу навигации в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе ", - говорится в сообщении.
В МИД добавили, что вопрос возможного введения новых ограничительных мер в отношении России и увеличения помощи украинскому Приазовью будут обсуждаться 18 февраля этого года в Брюсселе в рамках очередного заседания Совета ЕС по иностранным делам.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин обнародовал на своей странице в Twitter фотографии мариупольского порта, которые сделал во время визита в Мариуполь с европейскими министрами.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.
15 и 16 января 2019 года суд в Москве продлил срок содержания под стражей всех 24 военнопленных украинских моряков.