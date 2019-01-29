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Клімкін показав фото напівпорожнього порту Маріуполя

Клімкін показав фото напівпорожнього порту Маріуполя

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін оприлюднив на своїй сторінці у Twitter світлини маріупольського порту, які зробив під час візиту в Маріуполь з європейськими міністрами, передає УНН.

“В усіх сенсах розбивали азовський лід. Конкретна розмова у напівпорожньому порту Маріуполя про наслідки російської економічної блокади. Вихід у море з українськими моряками, чиїх побратимів РФ тримає за ґратами. Для того, щоб допомагати, світ має бачити, чим живе Приазов‘я в умовах російської агресії”, — написав Клімкін.

Зазначимо, сьогодні розпочалась спільна робоча поїздка міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Чеської Республіки — Томаша Петршічека та Королівства Данія — Андерса Самуельсена до Маріуполю.

Програмою поїздки передбачено, зокрема, відвідання КПВВ “Гнутове” та огляд акваторії Маріупольського морського порту.

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