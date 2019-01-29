Клімкін показав фото напівпорожнього порту Маріуполя

“В усіх сенсах розбивали азовський лід. Конкретна розмова у напівпорожньому порту Маріуполя про наслідки російської економічної блокади. Вихід у море з українськими моряками, чиїх побратимів РФ тримає за ґратами. Для того, щоб допомагати, світ має бачити, чим живе Приазов‘я в умовах російської агресії”, — написав Клімкін.

Зазначимо, сьогодні розпочалась спільна робоча поїздка міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Чеської Республіки — Томаша Петршічека та Королівства Данія — Андерса Самуельсена до Маріуполю.

Програмою поїздки передбачено, зокрема, відвідання КПВВ “Гнутове” та огляд акваторії Маріупольського морського порту.