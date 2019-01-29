Климкин показал фото полупустого порта Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обнародовал на своей странице в Twitter фотографии мариупольского порта, которые сделал во время визита в Мариуполь с европейскими министрами, передает УНН.
"Во всех смыслах разбивали азовский лед. Конкретный разговор в полупустом порту Мариуполя о последствиях российской экономической блокады. Выход в море с украинскими моряками, чьих собратьев РФ держит за решеткой. Для того, чтобы помогать, мир должен видеть, чем живет Приазовье в условиях российской агрессии", - написал Климкин.
Отметим, сегодня началась совместная рабочая поездка министров иностранных дел Украины Павла Климкина, Чешской Республики - Томаша Петршичека и Королевства Дания - Андерса Самуэльсена в Мариуполь.
Программой поездки предусмотрено, в частности, посещение КПВВ "Гнутово" и обзор акватории Мариупольского морского порта.