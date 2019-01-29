Климкин показал фото полупустого порта Мариуполя

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80774 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102607 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137417 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135579 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132040 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126324 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 164091 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117942 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141527 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Климкин показал фото полупустого порта Мариуполя

Климкин показал фото полупустого порта Мариуполя

Киев  •  УНН

 • 15387 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обнародовал на своей странице в Twitter фотографии мариупольского порта, которые сделал во время визита в Мариуполь с европейскими министрами, передает УНН.

"Во всех смыслах разбивали азовский лед. Конкретный разговор в полупустом порту Мариуполя о последствиях российской экономической блокады. Выход в море с украинскими моряками, чьих собратьев РФ держит за решеткой. Для того, чтобы помогать, мир должен видеть, чем живет Приазовье в условиях российской агрессии", - написал Климкин.

Отметим, сегодня началась совместная рабочая поездка министров иностранных дел Украины Павла Климкина, Чешской Республики - Томаша Петршичека и Королевства Дания - Андерса Самуэльсена в Мариуполь.

Программой поездки предусмотрено, в частности, посещение КПВВ "Гнутово" и обзор акватории Мариупольского морского порта.

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