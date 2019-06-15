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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Европа рекордно нарастила производство джина

Киев • УНН

 • 9784 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. За 10 лет производство джина в ЕС выросло на 62%. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает УНН.

Европа рекордно нарастила производство джина

Так, в 2017 году страны, входящие в состав Европейского Союза, произвели 116 миллионов литров джина, что на 44 млн литров или на 62% больше, чем в 2007 году.

Наибольшее количество джина было произведено в Соединенном Королевстве (82,8 млн литров чистого спирта), в Испании (9,9 млн литров), в Бельгии и Германии (по 3,5 млн литров).

Также, не мало джина произвели в Нидерландах (3,2 млн литров), Словакии (3 млн литров), Франции (2,9 млн литров) и Италии (1,0 млн литров).

В то же время, Украина сократила производство легальной водки.

Так, в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство водки в Украине сократилось на 10,6% - до 3 млн 320 тыс. дал.

Напомним, в Украине подорожали алкоголь и сигареты.

Украинские Национальные Новости

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