Європа рекордно наростила виробництво джину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. За 10 років виробництво джину в ЄС зросло на 62%. Про це свідчать дані Євростату, передає УНН.
Так, у 2017 році країни, що входять до складу Європейського Союзу, виробили 116 мільйонів літрів джину, що на 44 млн літрів або на 62% більше, ніж в 2007 році.
Найбільше джину було вироблено в Сполученому Королівстві (82,8 млн л чистого спирту), в Іспанії (9,9 млн літрів), в Бельгії і Німеччині (по 3,5 млн літрів).
Також, багато джину виробили в Нідерландах (3,2 млн літрів), Словаччині (3 млн літрів), Франції (2,9 млн літрів) та Італії (1,0 млн літрів).
У той же час, Україна скоротила виробництво легальної горілки.
Так, у січні-квітні поточного року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року виробництво горілки в Україні скоротилося на 10,6% - до 3 млн 320 тис. дал.
Нагадаємо, в Україні подорожчали алкоголь і сигарети.