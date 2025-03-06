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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Европа не готова к военной угрозе - Дуда

Киев • УНН

 • 19288 просмотра

Президент Польши заявил о неготовности Европы к военной угрозе из-за ликвидации военных складов в 90-х годах. По его словам, имеющихся боеприпасов европейской части НАТО хватит лишь на несколько дней боевых действий.

Европа не готова к военной угрозе - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Европа не готова к военной угрозе, так как большинство складов боеприпасов было ликвидировано. Об этом Дуда заявил на пресс-конференции по итогам Саммита ЕС по Украине, передает УНН .

Подробности

Европа полностью не готова к военной угрозе. Мы понимаем, что в 90-х годах… мы считали, что войны больше не будет, и практически все вооруженные силы были фактически ликвидированы. Мы ликвидировали наши военные склады, а после этого, когда у нас началась война в Украине, оказалось, что у нас ничего нет, чтобы передать Украине. Все боеприпасы, которые есть у европейской части НАТО, хватает на пару дней войны в Украине. Это нужно быстро менять

- сказал Дуда. 

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда призвал главу украинского государства Владимира Зеленского возобновить переговоры с Соединенными Штатами Америки - в частности, по вопросу предоставления военной помощи. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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