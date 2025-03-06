Європа не готова до воєнної загрози - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Європа не готова до воєнної загрози, адже більшість складів боєприпасів була ліквідована. Про це Дуда заявив під час пресконференції за результатами Саміту ЄС щодо України, передає УНН.

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Європа повністю не готова до воєнної загрози. Ми розуміємо, що у 90-х роках… ми вважали, що війни більше не буде, і практично всі збройні сили були фактично ліквідовані. Ми ліквідували наші військові склади, а після цього, коли в нас сталася війна в Україні, виявилися, що у нас нічого немає, щоб передати Україні. Всі боєприпаси, які європейська частина НАТО має, вистачає на пару днів війни в Україні. Це потрібно швидко змінювати