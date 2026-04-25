Европа готовится к затяжной войне в Украине, но не имеет стратегии ее прекращения - NYT
Киев • УНН
Президент Трамп занят войной в Иране, поэтому Европа готовится к длительной войне в Украине без переговоров Москвы и Киева. Украина вынуждена вести войну на истощение с РФ "без конца".
Поскольку президент США Дональд Трамп и его команда заняты войной в Иране, Европа готовится к затяжной войне на Украине, с уменьшением ожиданий относительно урегулирования путем переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишет The New York Times, сообщает УНН.
Отмечается, что такое положение дел оставляет Украину один на один, ведя войну на истощение с Россией "без конца".
Ни Украина, ни Россия не имеют четкого пути к победе, и никто не ожидает, что урегулирование войны будет возможным без активного участия Америки и давления на Россию, которое господин Трамп всегда неохотно осуществлял. Также нет очевидного посредника-заместителя с каким-либо значительным влиянием на обе стороны
Указывается, что через более года после громких заявлений о возможном быстром урегулировании стороны фактически остаются на тех же позициях, что и в начале переговоров.
Европейцы все больше понимают, что существует фундаментальная несовместимость интересов и целей между Украиной и Россией, и единственный разумный курс - продолжать стоять на стороне Украины и не позволять России победить военными или политическими средствами
По его мнению, Президент Украины Владимир Зеленский "потерял 80 процентов своих иллюзий" относительно своей способности получить поддержку Трампа, при этом "любое решение войны произойдет на поле боя, если вообще произойдет".
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что Киев в рамках мирных усилий готов к переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
