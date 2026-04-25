Европа готовится к затяжной войне в Украине, но не имеет стратегии ее прекращения - NYT

Поскольку президент США Дональд Трамп и его команда заняты войной в Иране, Европа готовится к затяжной войне на Украине, с уменьшением ожиданий относительно урегулирования путем переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишет The New York Times, сообщает УНН.

Отмечается, что такое положение дел оставляет Украину один на один, ведя войну на истощение с Россией "без конца".

Ни Украина, ни Россия не имеют четкого пути к победе, и никто не ожидает, что урегулирование войны будет возможным без активного участия Америки и давления на Россию, которое господин Трамп всегда неохотно осуществлял. Также нет очевидного посредника-заместителя с каким-либо значительным влиянием на обе стороны