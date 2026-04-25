$43.9451.38
ukenru
15:40 • 11305 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.3м/с
56%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Барак Обама
Эмманюэль Макрон
Кириакос Мицотакис
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Франция
Пакистан
Реклама
Актуальное
Социальная сеть
Dassault Rafale
Грибы
Дассо Мираж 2000
Signal

Европа готовится к затяжной войне в Украине, но не имеет стратегии ее прекращения - NYT

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Президент Трамп занят войной в Иране, поэтому Европа готовится к длительной войне в Украине без переговоров Москвы и Киева. Украина вынуждена вести войну на истощение с РФ "без конца".

Поскольку президент США Дональд Трамп и его команда заняты войной в Иране, Европа готовится к затяжной войне на Украине, с уменьшением ожиданий относительно урегулирования путем переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишет The New York Times, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что такое положение дел оставляет Украину один на один, ведя войну на истощение с Россией "без конца".

Ни Украина, ни Россия не имеют четкого пути к победе, и никто не ожидает, что урегулирование войны будет возможным без активного участия Америки и давления на Россию, которое господин Трамп всегда неохотно осуществлял. Также нет очевидного посредника-заместителя с каким-либо значительным влиянием на обе стороны

- говорится в статье.

Указывается, что через более года после громких заявлений о возможном быстром урегулировании стороны фактически остаются на тех же позициях, что и в начале переговоров.

Европейцы все больше понимают, что существует фундаментальная несовместимость интересов и целей между Украиной и Россией, и единственный разумный курс - продолжать стоять на стороне Украины и не позволять России победить военными или политическими средствами

- сказал аналитик по вопросам России и Украины Джеймс Шерр.

По его мнению, Президент Украины Владимир Зеленский "потерял 80 процентов своих иллюзий" относительно своей способности получить поддержку Трампа, при этом "любое решение войны произойдет на поле боя, если вообще произойдет".

Напоминаем

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что Киев в рамках мирных усилий готов к переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
The New York Times
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Иран