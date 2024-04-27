Еврокомиссия предоставляет 68 млн евро помощи Сектору Газы

Европейская комиссия заявила, что выделяет дополнительные 68 миллионов евро гуманитарной помощи палестинцам, пострадавшим от войны в секторе Газа. Об этом говорится в пресс-релизе комиссии, передает УНН.

Детали

В свете все большего обострения гуманитарного кризиса в Газе и растущих потребностей на местах мы увеличиваем финансирование для поддержки пострадавших палестинцев - говорится в пресс-релизе комиссии в пятницу, 26 апреля.

Деньги предназначены для "увеличения столь необходимой помощи с продовольствием, питанием, здравоохранением, водой и санитарией, а также жильем".

Риск голода в Газе остается высоким, хотя Израиль принял меры для смягчения гуманитарного кризиса