Риск голода в Газе остается высоким, хотя Израиль принял меры для смягчения гуманитарного кризиса

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  113266 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  142307 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  142504 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  145013 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  121008 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157196 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224533 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  445743 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175584 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131810 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 15:15  •  445743 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  364585 просмотра
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18 апреля 2024, 13:51  •  411275 просмотра

Риск голода в Газе остается высоким, хотя Израиль принял меры для смягчения гуманитарного кризиса

Израиль предпринял шаги для помощи Газе, но риск голода в анклаве остается высоким, причем, по словам специального посланника США Дэвида Саттерфилда, его северная часть сталкивается с очень высоким риском голода.

Новости Мира •   •  842 просмотра
Риск голода в Газе остается высоким, хотя Израиль принял меры для смягчения гуманитарного кризиса

Ермак обсудил инвестиционные перспективы в Украине с международной группой CRH

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил перспективы инвестирования в Украину с представителями компании CRH, крупнейшего производителя строительных материалов в Северной Америке и Европе, заверив их в полной поддержке и благоприятных условиях для таких крупных инвесторов.

Экономика •   •  2594 просмотра
Ермак обсудил инвестиционные перспективы в Украине с международной группой CRH

В Кременчуге прогремел взрыв

В Кременчуге прогремел взрыв. Ранее Военно-воздушные силы Украины сообщили о вражеском беспилотнике, который направлялся в город.

Война •   •  6296 просмотра
В Кременчуге прогремел взрыв

В россии задержали по подозрению во взяточничестве заместителя Шойгу: кто такой Тимур Иванов, и чем он занимался в Минобороны рф

Заместителя министра обороны россии Тимура Иванова задержали по подозрению во взяточничестве, связанном со строительными проектами, в том числе в оккупированном Мариуполе.

Криминал и ЧП •   •  5625 просмотра
В россии задержали по подозрению во взяточничестве заместителя Шойгу: кто такой Тимур Иванов, и чем он занимался в Минобороны рф

В Днепровском районе сбит еще один беспилотник "Орлан-10"

Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" был сбит силами противовоздушной обороны в Днепровском районе, о чем сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Война •   •  6152 просмотра
В Днепровском районе сбит еще один беспилотник "Орлан-10"

Сумщина: за день зафиксирован 51 обстрел и 242 взрыва, насчитывается 4 раненых

За один день российские войска совершили 51 вражеский обстрел приграничных районов и населенных пунктов в Сумской области Украины, в результате чего произошло 242 взрыва и 4 гражданских лица получили ранения.

Война •   •  6895 просмотра
Сумщина: за день зафиксирован 51 обстрел и 242 взрыва, насчитывается 4 раненых

Суд над Трампом: издатель Дэвид Пекер рассказал, как помогал кандидату во время Президентской гонки в 2016 и схему "поймать и убить"

Бывший издатель таблоида National Enquirer Дэвид Пакер показал, что использовал свое издание для того, чтобы похоронить истории о вероятных сексуальных преступлениях Трампа во время президентской кампании 2016 года по схеме "поймать и убить".

политика •   •  9475 просмотра
Суд над Трампом: издатель Дэвид Пекер рассказал, как помогал кандидату во время Президентской гонки в 2016 и схему "поймать и убить"

Сенат поддержал: законопроект о помощи Украине рассмотрят по сокращенной процедуре

Сенат США провел процедурное голосование по предоставлению Украине помощи в размере 61 миллиард долларов. 80 сенаторов поддержали предложение принять пакет с помощью Украине по сокращенной процедуре.

Война •   •  11357 просмотра
Сенат поддержал: законопроект о помощи Украине рассмотрят по сокращенной процедуре

Оккупанты стягивают подкрепления к Часовому Яру и Марьинке - Андрющенко

Российские войска стягивают подкрепления, включая десантников, для укрепления своих позиций вблизи Марьинки и Часового Яра в Донецкой области.

Война •   •  12002 просмотра
Оккупанты стягивают подкрепления к Часовому Яру и Марьинке - Андрющенко

В Винницкой области во время ремонта канализации произошел оползень, есть погибший

57-летний мужчина погиб и еще один получил травмы в результате оползня, произошедшего во время ремонтных работ в Могилев-Подольском, Винницкая область.

Криминал и ЧП •   •  11966 просмотра
В Винницкой области во время ремонта канализации произошел оползень, есть погибший