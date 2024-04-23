Риск голода в Газе остается высоким, хотя Израиль принял меры для смягчения гуманитарного кризиса

Израиль предпринял определенные шаги в оказании помощи Газе, однако риск голода в анклаве остается высоким. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Специальный посланник США по гуманитарным вопросам Дэвид Саттерфилд заявил о важных шагах, которые Израиль осуществил в оказании помощи Газе. Однако, он отметил, что еще нужно много сделать, поскольку риск голода в анклаве остается высоким.

За последние две недели Израиль предпринял значительные шаги - отметил Дэвид Саттерфилд.

Особый акцент сделан на северной части Газы, где риск голода, по мнению Саттерфилда, остается очень высоким. Он призвал к большим усилиям в обеспечении помощи этой крошечной и густонаселенной палестинской территории.

Напомним

Ранее Президента США Джо Байдена требовал принять меры для смягчения гуманитарного кризиса в Газе. Ведь Организация Объединенных Наций уже давно жаловалась на препятствия в получении и распределении помощи по всей Газе, особенно после военных действий Израиля против группировки ХАМАС.

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