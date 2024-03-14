Еврокомиссия хочет передать Украине миллиарды евро доходов с замороженных активов рф - СМИ

Еврокомиссия планирует предложить конфискацию нескольких десятков миллиардов евро доходов, полученных от замороженных в Европе суверенных активов россии, на поддержку Украины. Об этом для The Guardian на условиях анонимности заявили высокопоставленные чиновники ЕС, пишет УНН.

Детали

По словам источников, чиновники Еврокомиссии готовы выдвинуть на рассмотрение государств-членов ЕС юридически обоснованное предложение, возможно, до саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе в следующий четверг.

Отмечается, что замороженные в Европе активы, вероятно, принесут от 15 до 20 млрд евро прибыли после уплаты налогов в период до конца 2027 года, в зависимости от динамики мировых процентных ставок.

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В издании объясняют, что хотя чиновники надеются на договоренность об изъятии доходов, пока они не ожидают соглашения о том, как эти деньги должны быть использованы. Сейчас некоторые государства выступают против того, чтобы использовать их для финансирования украинской армии, предпочитая потратить их на реконструкцию и гуманитарные усилия.

Дополнение

Источники говорят, что Европейская комиссия пока не будет предлагать варианты по использованию этих денег.

Это означает, что они могут согласиться в принципе на использование поступлений от прибыли, но затем провести дальнейшую дискуссию о том, куда эти деньги могут быть направлены в соответствии с конституцией каждой страны-члена - объяснил один из собеседников The Guardian.

По его словам, процесс набрал обороты, и в ЕС ожидают, что после принятия первоначального решения дело сдвинется с мертвой точки.

Напомним,

После визита в Украину вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Европейская комиссия вскоре предложит, как использовать поступления от замороженных российских активов для поддержки Украины.