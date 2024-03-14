Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Замороженные российские активы должны быть направлены на компенсации для украинцев пострадавших от агрессии рф - Костин
В Германии нашли тело украинки, ее мать и маленькая дочь пропали без вести
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Украина рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС в первой половине этого года - Зеленский
российская ракета направляется в сторону Полтавской области
Зеленский отчитался о ходе ликвидации последствий последних атак рф по украинским городам
Пограничницам, которые продали данные с ограниченным доступом, грозит заключение
Сумская область: россияне обстреляли Великопысаровскую громаду, есть погибший и раненые
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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Замороженные российские активы должны быть направлены на компенсации для украинцев пострадавших от агрессии рф - Костин
Замороженные российские активы должны быть использованы для выплаты компенсаций украинцам, пострадавшим от российской агрессии, поскольку россия должна уплатить репарации за ущерб, причиненный ее военными преступлениями, считает Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
В Германии нашли тело украинки, ее мать и маленькая дочь пропали без вести
27-летняя украинская беженка была найдена мертвой на рампе НАТО в Германии, а ее мать и маленькая дочь пропали без вести после ее убийства.
Силы обороны Юга подбили катер российской дрг и опровергли заявления врага о якобы занятых новых плацдармах
Украинские военные уничтожили моторную лодку российских диверсантов при попытке подойти к правому берегу Днепра в Херсонской области, сорвав их миссию.
российские силы совершили 66 обстрелов в Сумской области: зафиксировано 332 взрыва
13 марта 2024 года российские войска совершили 66 обстрелов по приграничным районам и населенным пунктам Сумской области, что привело к жертвам и разрушениям во многих населенных пунктах.
Украина рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС в первой половине этого года - Зеленский
Украина имеет четкую процедуру на пути к членству в ЕС и систематически ее выполняет, а президент Зеленский надеется начать переговоры в первой половине этого года после того, как Европейская комиссия одобрит рамки переговоров.
российская ракета направляется в сторону Полтавской области
Воздушные силы Украины информируют о ракете, выпущенной в сторону Полтавской области.
Зеленский отчитался о ходе ликвидации последствий последних атак рф по украинским городам
Президент Зеленский отчитался о ходе ликвидации последствий российских ударов, оказал помощь пострадавшим и отметил героические усилия спасателей Сумской, Днепропетровской и других областей, которые реагировали на атаки.
Пограничницам, которые продали данные с ограниченным доступом, грозит заключение
Двух пограничниц обвинили в продаже информации из закрытых государственных баз данных. Им грозит до 6 лет лишения свободы.
Сумская область: россияне обстреляли Великопысаровскую громаду, есть погибший и раненые
13 марта 2024 года российские войска совершили минометный обстрел Великописаревской общины в Сумской области, Украина, в результате которого погиб один гражданский человек и двое получили ранения.
Премия Норвежской ассоциации писателей за свободу слова: отмечены Рушди и Амелина
Премию Норвежской ассоциации писателей за свободу слова получили британский писатель Салман Рушди и украинская писательница Виктория Амелина.