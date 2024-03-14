Замороженные российские активы должны быть направлены на компенсации для украинцев пострадавших от агрессии рф - Костин

Замороженные российские активы должны быть направлены на компенсации для украинцев пострадавших от агрессии рф. Компенсировать нанесенный ущерб должна россия. Такое убеждение выразил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью "Голосу Америки", передает УНН.

Есть ощущение того, что мы приближаемся к той точке, когда определенное решение будет принято. Сложно сказать, будет ли это именно конфискация, будет ли это использование замороженных активов, например, как гарантии, под которые будут получены средства, которые будут затем переданы украинскому государству, или, например, в реестр убытков Международного компенсационного механизма, который также уже работает в Гааге. - сказал Костин.

Детали

Костин пообещал, что Украина передаст в международный реестр убытков базу данных заявок от украинцев, которые потеряли жилье из-за российского. И добавил, что именно россия должна финансировать выплаты Международного компенсационного механизма, куда украинцы смогут обращаться уже в апреле.

Ущерб, нанесенный пострадавшим от военных преступлений, нанесен именно страной агрессором, здесь ни у кого нет никаких сомнений. К сожалению начинается политическая дискуссия о том, каким образом это сделать. Россия должна понять, что эти средства будут арестованы, пока Россия не согласится выплачивать репарации, или они будут арестованы практически навсегда, и эти средства будут использованы для того, чтобы оплатить компенсации пострадавшим от этой войны: украинскому государству, украинским сообществам, украинскому бизнесу. И это будет не только восстановление Украины, это также важный элемент восстановления справедливости. - подчеркнул Костин.

Костин также отметил, что юридически в процессе конфискации нет никаких проблем.

Каждая страна, которая будет принимать решение о том или ином варианте конфискации суверенных активов, должна осознавать все последствия. Наша коммуникация очень проста - с юридической точки зрения, нет никаких проблем, это просто принятие соответствующего закона на уровне каждого государства, который позволит конфисковать эти активы. - заявил Костин.

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Дополнительно

Костин рассказал, что во время визита в Вашингтон он провел встречу со специальной рабочей группой Kleptocapture Task Force, занимающейся выявлением российских активов. Он отметил успехи работы в этом направлении, и анонсировал новые объявления о конфискации частных активов россиян, которые поддерживают войну в Украине.

Здесь есть много достижений со стороны наших американских партнеров - хочу напомнить, что первая конфискация частных активов состоялась в прошлом году. Это только начало этой работы. Будет больше объявлений. - сообщил Костин.

Главный прокурор Украины также отметил, что в этом году результативность по привлечению к ответственности россиян за военные преступления рф почувствуют не только в Украине, но и на уровне мирового сообщества.

Я думаю, что в этом году не только мы в Украине будем показывать результаты производств по привлечению российских военных преступлений к ответственности, вы также увидите результаты нашего международного взаимодействия. - пообещал Костин.

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