Еврокомиссар предлагает выделить 100 миллиардов евро на укрепление обороны ЕС из-за угрозы российской агрессии
Киев • УНН
Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предлагает увеличить оборонный бюджет ЕС до 100 млрд евро. Планируется модернизация оборонной промышленности и усиление сотрудничества с НАТО.
Еврокомиссар предлагает выделить 100 миллиардов евро на оборонный потенциал ЕС в ответ на угрозу рф. Об этом сообщает Politico, передает УНН.
Детали
Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил значительно увеличить финансирование сектора обороны Европейского Союза. Он считает, что для укрепления безопасности в следующем семилетнем бюджете следует выделить около 100 миллиардов евро. Это значительно больше по сравнению с текущим бюджетом ЕС, где на оборону выделено лишь 10 миллиардов. Основной причиной является риск, который продолжает представлять российская агрессия после вторжения в Украину.
Кубилюс подчеркнул необходимость модернизации оборонной промышленности, которая не функционировала в полную силу в последние десятилетия. Для достижения этого планируется привлечь средства через общий долг, расширение бюджета ЕС и адаптацию инвестиционных механизмов. Он также считает, что расходы на оборону следует освободить от текущего ограничения по бюджетному дефициту, что позволит ЕС лучше реагировать на вызовы.
Важным шагом также является усиление сотрудничества между ЕС и НАТО. Кубилюс указал, что НАТО уже определило дефицит возможностей, который требует создания новых военных подразделений и закупки необходимого вооружения, в частности танков и артиллерийских систем. Тесное сотрудничество между странами-членами альянса и ЕС поможет эффективнее закрыть эти пробелы.
Еврокомиссар также обратил внимание на то, что современные угрозы требуют не только стандартных военных мер, но и новых подходов к сотрудничеству и производству оружия.
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