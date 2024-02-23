Страны ЕС пытаются собрать 1,5 млрд долларов для закупки снарядов для Украины - СМИ

Страны Европейского союза пытаются собрать 1,5 млрд долл. на экстренные нужды, чтобы обеспечить Украину артиллерийскими снарядами из-за рубежа для укрепления линии фронта против россии, пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Инициатором последней попытки закупить боеприпасы за пределами ЕС стала Чехия, которая хочет компенсировать нехватку снарядов из-за задержки утверждения помощи Украине от США.

Как пишет издание, Прага взяла на себя инициативу, пока европейские столицы спорят о продлении основного механизма военной поддержки Киева со стороны ЕС

Официальные лица, знакомые с ходом обсуждений, говорят, что Чехии нужны европейские партнеры, чтобы помочь выделить 1,5 млрд долларов на закупку боеприпасов для Украины.

В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил коллегам из ЕС, что Украине в этом году необходимо 2,5 млн артиллерийских снарядов, но блок прислал только 400 000. Он призвал их быстро найти решение.

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Как отмечается, на встрече в Брюсселе в среду послы ЕС не смогли достичь соглашения по закупке снарядов за пределами блока и поставили цель согласовать правила нового вливания капитала до саммита лидеров ЕС 21 марта.

Германия настаивает на том, чтобы ее условный взнос в размере примерно 1,25 млрд евро был уменьшен.

В то же время Франция и Греция стоят на том, чтобы оружие и боеприпасы покупали только у производителей из ЕС и Норвегии, что не позволит ему финансировать чешский план или боеприпасы из США.

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