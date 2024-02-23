Страны ЕС пытаются собрать 1,5 млрд долларов для закупки снарядов для Украины - СМИ
Страны ЕС пытаются собрать 1,5 миллиарда долларов на закупку артиллерийских снарядов из-за рубежа для усиления обороны Украины от России.
ЕС принял 13-й пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что предусматривается
Евросоюз принял 13-й пакет санкций против россии, еще более ужесточив ограничения в отношении ее военного и оборонного сектора в ответ на продолжающееся вторжение россии в Украину.
Рада приняла законопроект о демобилизации срочников
Украинский парламент принял законопроект о демобилизации военнослужащих срочной службы, который предусматривает отсрочку от мобилизации на один год.
Укрзализныця обратится к польским правоохранителям из-за ссыпания украинского рапса на рельсы
Укрзализныця готовит обращение в польские правоохранительные органы по факту ссыпания неизвестными лицами рапса из вагонов-зерновозов, следовавших транзитом через Польшу в Германию.
Премьер Италии может прибыть в Киев в годовщину вторжения рф в Украину
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони созвал встречу лидеров G7 в режиме видеоконференции, чтобы отметить вторую годовщину вторжения россии в Украину и подчеркнуть, что Запад не должен демонстрировать признаков усталости от поддержки Украины.
В Польше снова открыли украинские зерновозы и ссыпали рапс на рельсы: Кубраков отреагировал
Три украинских зерновоза с рапсом, которые направлялись транзитом в Гамбург, Германия, были повреждены на польской железнодорожной станции неизвестными лицами.
Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили два важных объекта врага - Тарнавский
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили две важные вражеские цели и взяли в плен полдесятка оккупантов, нанеся при этом более 500 потерь.
5G в Украине: регулятор рассказал о прогрессе
Украинский регулятор разрешил одному из мобильных операторов тестирование относительно технологии 5G до середины мая 2024 года.
На Подоле в Киеве горят склады: киевлянам советуют закрыть окна и отказаться от прогулок
В киевском районе Подол загорелись склады, что вызвало задымление и потенциальные проблемы с качеством воздуха, поэтому жителям рекомендовали закрыть окна и ограничить время пребывания на улице.
В Южной Корее происходит забастовка медперсонала из-за объявления реформы, направленной на изменение количества врачей
Южнокорейские больницы продлят рабочие часы и позволят полностью перейти на телемедицинские услуги, чтобы справиться с нехваткой персонала, вызванной протестами врачей против запланированных реформ в сфере здравоохранения.