Країни ЄС намагаються зібрати 1,5 млрд доларів для закупівлі снарядів для України - ЗМІ
Київ • УНН
Країни ЄС намагаються зібрати 1,5 мільярда доларів на закупівлю артилерійських снарядів з-за кордону для посилення оборони України від росії.
Країни Європейського союзу намагаються зібрати 1,5 млрд дол. на екстрені потреби, щоб забезпечити Україну артилерійськими снарядами з-за кордону для зміцнення лінії фронту проти росії, пише Financial Times, передає УНН.
Деталі
Ініціатором останньої спроби закупити боєприпаси за межами ЄС стала Чехія, яка хоче компенсувати нестачу снарядів через затримку затвердження допомоги Україні від США.
Як пише видання, Прага взяла на себе ініціативу, поки європейські столиці сперечаються щодо продовження основного механізму військової підтримки Києва з боку ЄС.
Офіційні особи, знайомі з ходом обговорень, кажуть, що Чехії потрібні європейські партнери, щоб допомогти виділити 1,5 млрд доларів на закупівлю боєприпасів для України.
У понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив колегам з ЄС, що Україні цього року необхідно 2,5 млн артилерійських снарядів, але блок надіслав лише 400 000. Він закликав їх швидко знайти рішення.
Верховний представник ЄС закликає країни-члени терміново збільшити постачання боєприпасів для України22.02.24, 18:16 • 27573 перегляди
Як зазначається, на зустрічі в Брюселі у середу посли ЄС не змогли досягти угоди щодо закупівлі снарядів за межами блоку і поставили за мету узгодити правила нового вливання капіталу до саміту лідерів ЄС 21 березня.
Німеччина наполягає на тому, щоб її умовний внесок у розмірі приблизно 1,25 млрд євро було зменшено.
Водночас Франція і Греція стоять на тому, щоб зброю і боєприпаси купували тільки у виробників з ЄС і Норвегії, що не дасть йому змоги фінансувати чеський план або боєприпаси зі США.
Умєров обговорив збільшення поставок снарядів для України з міністеркою оборони Чехії19.02.24, 19:07 • 29285 переглядiв