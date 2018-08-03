Еврокомиссию уличили в чрезмерных тратах на iPhone

Внутренние документы и конфиденциальные электронные письма, на которые ссылается издание, предполагают нарушения относительно рамочных контрактов с поставщиками, которым переплачивали.

Эти контракты включали, среди прочего, покупку телефонов iPhone и ноутбуков Microsoft Surface Pro, на которые, по-видимому, были завышены цены от немецкого поставщика Bechtle AG.

Предполагается, что такие устройства должны продаваться без НДС, согласно правилам о привилегиях и иммунитетах для Европейского Союза. Но Европейская комиссия согласилась заплатить выше базовой цены.

На момент подачи заявки в октябре 2017 года на веб-сайте Apple Germany новый iPhone X 256 ГБ был оценен в 1319 евро с 19-процентным НДС. Это означает, что Европейская комиссия должна была заплатить чуть более 1000 евро, вместо этого выложила за эту модель 1188,29 евро, согласно документу, на которые ссылается издание.

Аналогичная схема закупок была применена и относительно iPhone 8 64 ГБ, iPhone 8 256 ГБ, iPhone 8 Plus 256 ГБ, как и ноутбуков Microsoft Surface Pro, последние были приобретены по цене почти на 40 евро выше базовой цены.

Еврокомиссия не ответила на вопросы о том, почему она согласилась с ценами, как и не смогла назвать точное количество закупленных устройств, приобретенных по этим контрактам.

Вместо этого она предоставила "примерно точные" цифры - почти 1000 iPhones, приобретенных за шесть месяцев с прошлого декабря у немецкого поставщика, в дополнение к 36 ноутбукам Microsoft с 2014 года.

Напомним, Financial Times рассказала о риске для устройств Apple через торговую войну Трампа.