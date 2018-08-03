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Єврокомісію викрили на надмірних витратах на iPhone

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Європейська комісія, ймовірно, витратила надто багато грошей платників податків на контракти на загальну суму в кілька сотень мільйонів доларів на величезну мережу ІТ-безпеки, а також на iPhone і ноутбуки. Про це пише EUobserver, передає УНН.

Внутрішні документи і конфіденційні електронні листи, на які посилається видання, передбачають порушення щодо рамкових контрактів з постачальниками, яким переплачували.

Ці контракти включали, серед іншого, покупку телефонів iPhone і ноутбуків Microsoft Surface Pro, на які, мабуть, були завищені ціни від німецького постачальника Bechtle AG.

Передбачається, що такі пристрої повинні продаватися без ПДВ, згідно з правилами про привілеї та імунітети для Європейського Союзу. Але Європейська комісія погодилася заплатити вище базової ціни.

На момент подачі заявки у жовтні 2017 року на веб-сайті Apple Germany новий iPhone X 256 ГБ був оцінений в 1319 євро з 19-процентним ПДВ. Це означає, що Європейська комісія повинна була заплатити трохи більше 1000 євро, натомість виклала за цю модель 1188,29 євро, згідно з документом, на які посилається видання.

Аналогічна схема закупівель була застосована і щодо iPhone 8 64 ГБ, iPhone 8 256 ГБ, iPhone 8 Plus 256 ГБ, як і ноутбуків Microsoft Surface Pro, останні були придбані за ціною майже на 40 євро вище базової ціни.

Єврокомісія не відповіла на запитання про те, чому вона погодилася з цінами, як і не змогла назвати точну кількість закуплених пристроїв, придбаних за цими контрактами.

Замість цього вона надала "приблизно точні" цифри - майже 1000 iPhones, придбаних за шість місяців з минулого грудня у німецького постачальника, на додаток до 36 ноутбуків Microsoft з 2014 року.

Нагадаємо, Financial Times розповіла про ризик для пристроїв Apple через торгову війну Трампа.

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