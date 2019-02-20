Еврокомиссия обвинила правительство Венгрии в фальсификации

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61943 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82669 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130605 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130410 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129822 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125055 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160879 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117832 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141430 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145284 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Еврокомиссия обвинила правительство Венгрии в фальсификации

Еврокомиссия обвинила правительство Венгрии в фальсификации

Киев  •  УНН

 • 9642 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора", заявил во вторник, 19 февраля, в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, передает УНН ссылаясь на DW.

Представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас считает, что обнародованные  венгерским правительством планы по развертыванию массивной рекламной кампании, направленной против председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и американского миллиардера Джорджа Сороса, имеющего венгерское происхождение.

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Официальный представитель ЕК считает, что “никакого заговора не существует”.

"Страны-члены ЕС сами решают, до какого предела они принимают легальную миграцию", - подчеркнул Схинас.

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Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, в свою очередь подчеркнул, что Брюссель хочет и дальше поддерживать нелегальную миграцию.

В рамках рекламной кампании был презентован плакат, на котором рядом изображены Юнкер и Сорос, и видна надпись крупным шрифтом: "У вас тоже есть право знать о планах Брюсселя". Ниже значится шрифтом помельче: "Они хотят ввести обязательные квоты на прием мигрантов. Они хотят ослабить право стран-членов ЕС на охрану границ. Они хотят облегчить иммиграцию, введя миграционные визы".

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В сентябре 2018 года на саммите ЕС в Зальцбурге Юнкер заявил об отказе от планов по введению обязательных квот на распределение мигрантов в разные страны ЕС.

Напомним, главы государств и правительств большинства стран Евросоюза встретились в Брюсселе, чтобы в очередной раз попытаться урегулировать миграционную кризис. Сейчас это одна из самых острых проблем ЕС, в том числе которая стала причиной выхода из общества Великобритании (Brexit).

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