Еврокомиссия обвинила правительство Венгрии в фальсификации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора", заявил во вторник, 19 февраля, в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, передает УНН ссылаясь на DW.
Представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас считает, что обнародованные венгерским правительством планы по развертыванию массивной рекламной кампании, направленной против председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и американского миллиардера Джорджа Сороса, имеющего венгерское происхождение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туск: лидеры ЕС достигли миграционного соглашения
Официальный представитель ЕК считает, что “никакого заговора не существует”.
"Страны-члены ЕС сами решают, до какого предела они принимают легальную миграцию", - подчеркнул Схинас.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еврокомиссия призвала страны ЕС одобрить миграционный пакт ООН
Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, в свою очередь подчеркнул, что Брюссель хочет и дальше поддерживать нелегальную миграцию.
В рамках рекламной кампании был презентован плакат, на котором рядом изображены Юнкер и Сорос, и видна надпись крупным шрифтом: "У вас тоже есть право знать о планах Брюсселя". Ниже значится шрифтом помельче: "Они хотят ввести обязательные квоты на прием мигрантов. Они хотят ослабить право стран-членов ЕС на охрану границ. Они хотят облегчить иммиграцию, введя миграционные визы".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еврокомиссия призвала отменить пограничный контроль внутри ЕС
В сентябре 2018 года на саммите ЕС в Зальцбурге Юнкер заявил об отказе от планов по введению обязательных квот на распределение мигрантов в разные страны ЕС.
Напомним, главы государств и правительств большинства стран Евросоюза встретились в Брюсселе, чтобы в очередной раз попытаться урегулировать миграционную кризис. Сейчас это одна из самых острых проблем ЕС, в том числе которая стала причиной выхода из общества Великобритании (Brexit).