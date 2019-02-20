Єврокомісія звинуватила уряд Угорщини в фальсифікації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Уряд Угорщини під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана поширює фейкові новини про міграційну політику ЄС, засновані на "божевільній теорії змови", заявив у вівторок, 19 лютого, в Брюсселі офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас, передає УНН з посиланням на DW.
Представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас вважає, що оприлюднені угорським урядом плани по розгортанню масивної рекламної кампанії, спрямованої проти голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і американського мільярдера Джорджа Сороса, має угорське походження.
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Офіційний представник ЄК вважає, що "ніякої змови не існує".
"Країни-члени ЄС самі вирішують, до якої межі вони приймають легальну міграцію", - підкреслив Схінас.
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Представник уряду Угорщини Золтан Ковач, в свою чергу підкреслив, що Брюссель хоче і далі підтримувати нелегальну міграцію.
В рамках рекламної кампанії був презентований плакат, на якому поруч зображені Юнкер і Сорос, і видно напис великим шрифтом: "У вас теж є право знати про плани Брюсселя". Нижче значиться шрифтом дрібніше: "Вони хочуть ввести обов'язкові квоти на прийом мігрантів. Вони хочуть послабити право країн-членів ЄС на охорону кордонів. Вони хочуть полегшити імміграцію, ввівши міграційні візи".
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У вересні 2018 року на саміті ЄС в Зальцбурзі Юнкер заявив про відмову від планів по введенню обов'язкових квот на розподіл мігрантів в різні країни ЄС.
Нагадаємо, глави держав і урядів більшості країн Євросоюзу зустрілися в Брюсселі, щоб в черговий раз спробувати врегулювати міграційну кризу. Зараз це одна з найгостріших проблем ЄС, в тому числі яка стала причиною виходу з товариства Великобританії (Brexit).