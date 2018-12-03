Єврокомісія закликала країни ЄС схвалити міграційний пакт ООН

"Я не розумію причин відмови, адже документ не є обов'язковим до виконання і нікому нічого не нав'язує", - заявив одному з німецьких ЗМІ єврокомісар з питань внутрішніх справ і питань міграції Дімітріс Аврамопулос.

Пакт поки не був схвалений Австрією, Угорщиною, Болгарією, Польщею, Чехією та Словаччиною.

За словами комісара ЄС, відсутність єдності всередині Євросоюзу підставить під удар серйозність намірів Брюсселя.

"Якщо Євросоюз під час підписання пакту не виступить єдиним фронтом, ми розчаруємо і позбавимо впевненості наших партнерів в Африці. Крім того, ЄС буде виглядати слабше і підставить сам себе під удар", - зазначив Аврамопулос.

Він підкреслив, що мета пакту - "підтримка безпечної і регульованої міграції" і боротьба з організованою контрабандою людьми.

Міграційний пакт ООН, який не має юридично зобов'язуючої сили, викликає досить неоднозначну реакцію світі. Цей документ повинен бути офіційно ухвалений на саміті ООН у Марокко в грудні. Однак низка країн, у тому числі, США, Австралія, Ізраїль, Австрія, Чехія і Словаччина вже відмовилися приєднатися до пакту.