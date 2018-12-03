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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 89416 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 104525 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 137298 просмотра

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7 марта, 15:45 • 132722 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

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Еврокомиссия призвала страны ЕС одобрить миграционный пакт ООН

Еврокомиссия призвала страны ЕС одобрить миграционный пакт ООН

Киев  •  УНН

 • 7515 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Европейская комиссия требует от шести стран Евросоюза одобрить миграционный пакт ООН накануне подписания документа 10 декабря в Марракеше. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

"Я не понимаю причин отказа, ведь документ не является обязательным к исполнению и никому ничего не навязывает", - заявил одному из немецкиху СМИ еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

Пакт пока не был одобрен Австрией, Венгрией, Болгарией, Польшей, Чехией и Словакией.

По словам комиссара ЕС, отсутствие единства внутри Евросоюза подставит под удар серьезность намерений Брюсселя.

"Если Евросоюз при подписании пакта не выступит единым фронтом, мы разочаруем и лишим уверенности наших партнеров в Африке. Кроме того, ЕС будет выглядеть слабее и подставит сам себя под удар", - отметил Аврамопулос.

Он подчеркнул, что цель пакта - "поддержка безопасной и регулируемой миграции" и борьба с организованной контрабандой людьми.

Миграционный пакт ООН, не имеющий юридически обязывающей силы, вызывает весьма неоднозначную реакцию мире. Этот документ должен быть официально принят на саммите ООН в Марокко в декабре. Однако целый ряд стран, в том числе, США, Австралия, Израиль, Австрия, Чехия и Словакия уже отказались присоединиться к пакту.

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