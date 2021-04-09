Украина рассчитывает подписать договор о совместном небе с ЕС в июне - Криклий

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной, Европейским Союзом и его государствами-членами. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Цитата

“Процесс подготовки к подписанию Соглашения об Общем авиационном пространстве с ЕС продолжается. Как для нас, так и для европейской стороны скорейшее заключение настоящего Соглашения является одной из главных совместных задач на сегодня. Рассчитываем на его подписание уже во второй половине июня”, — сказал он.

Детали

По словам министра, подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве с ЕС позволит приблизить украинских авиаперевозчиков к европейским, снять монополию на отдельные маршруты, установленные двусторонними договорами, и облегчить открытие новых.

Подписывая Соглашение о ОАП, Украина берет на себя обязательства привести в соответствие с европейскими стандартами украинское законодательство в сфере безопасности полетов, организации воздушного движения и защиты окружающей среды, отметил Криклий.

“В будущем как и украинская, так и европейская сторона будут иметь неограниченные коммерческие права на полеты внутри Украины и между Украиной и ЕС. Это позволит не только существенно повысить конкуренцию на рынке, но и будет способствовать снижению цен на билеты”, — пояснил он.

Также заключения Соглашения будет способствовать более быстрому восстановлению рынка авиаперевозок в результате коронакризиса и развития внутренних авианапрямкив.

Как отмечал Владислав Криклий ранее, со своей стороны Украина выполнила все возложенные на нее обязательства и формальности, необходимые для подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве.

Что было раньше

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что, если не будет никаких форс-мажоров, то Украина подпишет соглашение с ЕС о совместном авиапространстве в течении 2021 года.

Справка

Европейское общее авиационное пространство (ОАП) — это двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, устанавливающее общие стандарты безопасности и либерализирующее рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство.

Переговоры о ОАП с Украиной завершились в 2013 году, но подписание Соглашение было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара.

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