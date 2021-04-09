Україна розраховує підписати договір про спільне небо з ЄС у червні - Криклій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Єврокомісія схвалила оновлений проект рішення Ради ЄС про підписання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною, Європейським Союзом та його державами-членами. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби відомства.

Цитата

“Процес підготовки до підписання Угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС триває. Як для нас, так і для європейської сторони найскоріше укладення цієї Угоди є одним із головних спільних завдань на сьогодні. Розраховуємо на її підписання вже у другій половині червня”, — сказав він.

Деталі

За словами міністра, підписання Угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС дозволить наблизити українських авіаперевізників до європейських, зняти монополію на окремі маршрути, встановлені двосторонніми договорами, та полегшити відкриття нових.

Підписуючи Угоду про САП, Україна бере на себе зобов’язання привести у відповідність до європейських стандартів українське законодавство у сфері безпеки польотів, організації повітряного руху та захисту довкілля, зазначив Криклій.

“У майбутньому як і українська, так і європейська сторона матимуть необмежені комерційні права на виконання польотів всередині України та між Україною та ЄС. Це дозволить не лише суттєво підвищити конкуренцію на ринку, а й сприятиме зниженню цін на квитки”, — пояснив він.

Також укладення Угоди сприятиме швидшому відновленню ринку авіаперевезень внаслідок коронакризи та розвитку внутрішніх авіанапрямків.

Як зазначав Владислав Криклій раніше, зі свого боку Україна виконала всі покладені на неї зобов’язання та формальності, необхідні для підписання Угоди про Спільний авіаційний простір.

Що було раніше

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що, якщо не буде ніяких форсмажорів, то Україна підпише угоду з ЄС про спільний авіапростір протягом 2021 року.

Довідково

Європейський спільний авіаційний простір (САП) — це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір.

Переговори про САП з Україною завершилися у 2013 році, але підписання Угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.

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