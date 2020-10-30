Кулеба: угоду про спільний авіапростір з ЄС підпишуть наступного року

"Останній саміт Україна-ЄС за участі Президента був супер позитивним. Було розглянуто декілька важливих стратегічних домовленостей для розвитку євроінтеграції, наших взаємин з ЄС. Щодо спільного авіаційного простору, то якщо не станеться ніяких форсмажорів, то наступного року ми його підпишемо. Щодо угоди про Асоціацію, то вона буде рухатися лише вперед", - додав Кулеба.

Нагадаємо, як зазначав очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій, Україна готова підписати Угоду про Спільний авіаційний простір з ЄС найближчим часом, складна ситуація у світовій авіації, спричинена пандемією COVID-19, вимагає рішень, які позитивно впливають на галузь в цілому.