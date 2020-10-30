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Кулеба: угоду про спільний авіапростір з ЄС підпишуть наступного року

Київ • УНН

 • 13439 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Якщо не буде ніяких форсмажорів, то Україна підпише угоду з ЄС про спільний авіапростір наступного року. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю "Радіо НВ", передає УНН.

"Останній саміт Україна-ЄС за участі Президента був супер позитивним. Було розглянуто декілька важливих стратегічних домовленостей для розвитку євроінтеграції, наших взаємин з ЄС. Щодо спільного авіаційного простору, то якщо не станеться ніяких форсмажорів, то наступного року ми його підпишемо. Щодо угоди про Асоціацію, то вона буде рухатися лише вперед", - додав Кулеба.

Нагадаємо, як зазначав очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій, Україна готова підписати Угоду про Спільний авіаційний простір з ЄС найближчим часом, складна ситуація у світовій авіації, спричинена пандемією COVID-19, вимагає рішень, які позитивно впливають на галузь в цілому.

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