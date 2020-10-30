Кулеба: соглашение о совместном авиапространстве с ЕС подпишут в следующем году
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Если не будет никаких форс-мажоров, то Украина подпишет соглашение с ЕС о совместном авиапространстве в следующем году. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Радио НВ", передает УНН.
"Последний саммит Украина-ЕС с участием Президента был супер положительным. Было рассмотрено несколько важных стратегических договоренностей для развития евроинтеграции, наших взаимоотношений с ЕС. Что касается общего авиационного пространства, то если не произойдет никаких форс-мажоров, то в следующем году мы его подпишем. Относительно соглашения об ассоциации, то оно будет двигаться только вперед", - добавил Кулеба.
Напомним, как отмечал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, Украина готова подписать Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС в ближайшее время, сложная ситуация в мировой авиации, вызванная пандемией COVID-19, требует решений, которые положительно влияют на отрасль в целом.