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Еврокомиссия рассматривает создание международной прокуратуры для расследования преступлений рф против Украины

Киев • УНН

 • 476786 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Еврокомиссия рассматривает создание международной прокуратуры, которая будет расследовать преступления российской агрессии в Украине. Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, пишет УНН, ссылаясь на Euractiv.

Еврокомиссия рассматривает создание международной прокуратуры для расследования преступлений рф против Украины

Детали

Отмечается, что Германия стала последней страной, которая поддержала призывы Киева создать специальный суд, направленный на привлечение высших должностных лиц кремля к ответственности за войну против Украины. Целью создания международной прокуратуры является то, что Международный уголовный суд (МУС), который начал расследование в Украине, не может преследовать россию за преступление агрессии.

По словам Рейндерса, остаются "сложные правовые и политические вопросы", которые требуют дальнейшего обсуждения между странами-членами Евросоюза и международными партнерами. В частности, он сообщил, что в настоящее время продолжаются обсуждения "юридических вопросов и вопросов безопасности" с украинскими властями, МУС и агентством ЕС по судебному сотрудничеству - Евроюстом.

Цитата

"Прежде чем дискуссии о специальном трибунале смогут получить достаточный консенсус и поддержку на международном уровне, сначала следует рассмотреть механизм расследования. Комиссия размышляет о возможном создании международной прокуратуры для начала расследования преступления агрессии с целью сохранения и хранения доказательств для возможных будущих судебных процессов", - заявил комиссар.

Ожидается, что на этой неделе законодатели ЕС поддержат необязательную резолюцию, призывающую к созданию трибунала, на встрече в Страсбурге.

Напомним

В марте 2023 года министры юстиции со всего мира соберутся в Лондоне, чтобы расширить поддержку, которую предлагает Международный уголовный суд в его расследованиях военных преступлений в Украине.

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