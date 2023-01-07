У Лондоні пройде міжнародна зустріч щодо військових злочинів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Міністри юстиції з усього світу зберуться в Лондоні, щоб розширити підтримку, яку пропонує Міжнародний кримінальний суд у його розслідуваннях військових злочинів в Україні, заявив у суботу уряд Великої Британії, передає агентство Reuters, пише УНН.
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Згідно із заявою, на зустрічі у березні, яку проведуть міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб та його голландський колега Ділан Єшільгоз-Зегеріус, візьме участь головний прокурор МКС Карім Хан.
«Через рік після незаконного вторгнення міжнародне співтовариство має надати найрішучішу підтримку МКС, щоб військові злочинці могли бути притягнуті до відповідальності за звірства, свідками яких ми є», — сказав Рааб, який також є заступником прем'єр-міністра Великої Британії.
«Для нас цілком зрозуміло: ці злочини не можуть залишитися безкарними», — сказав Єшільгоз-Зегеріус, охарактеризувавши повідомлення та зображення, які надходять з України як «жахливі».
У заяві йдеться, що зустріч буде спрямована на збільшення глобальної фінансової та практичної підтримки МКС та координацію зусиль, щоб забезпечити все необхідне для проведення розслідувань та судового переслідування винних.
Додамо
Велика Британія незмінно підтримує Україну, надавши Києву військову допомогу у розмірі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,78 мільярда доларів).
Карім Хан минулого року розпочав розслідування військових злочинів в Україні. Юристи кажуть, що юрисдикція суду щодо агресії поширюється лише на держави-члени та країни, які погодилися з його юрисдикцією, як Україна, але не росія. Москва не визнає суд.