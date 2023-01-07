В Лондоне пройдет международная встреча по военным преступлениям в Украине

Детали

Согласно заявлению, на встрече в марте, которую проведут министр юстиции Великобритании Доминик Рааб и его голландский коллега Дилан Йешилгёз-Зегериус, примет участие главный прокурор МУС Карим Хан.

«Через год после незаконного вторжения международное сообщество должно оказать самую решительную поддержку МУС, чтобы военные преступники могли быть привлечены к ответственности за зверства, свидетелями которых мы являемся», — сказал Рааб, который также является заместителем премьер-министра Великобритании.

«Для нас совершенно ясно: эти преступления не могут остаться безнаказанными», — сказал Йешилгёз-Зегериус, охарактеризовав сообщения и изображения, которые поступают из Украины как «ужасные».

В заявлении говорится, что встреча будет направлена на увеличение глобальной финансовой и практической поддержки МУС и координацию усилий, чтобы обеспечить все необходимое для проведения расследований и судебного преследования виновных.

Добавим

Великобритания неизменно поддерживает Украину, предоставив Киеву военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,78 миллиарда долларов).

Карим Хан в прошлом году начал расследование военных преступлений в Украине. Юристы говорят, что юрисдикция суда по агрессии распространяется только на государства-члены и страны, которые согласились с его юрисдикцией, как Украина, но не россия. Москва не признает суд.