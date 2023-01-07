В Лондоне пройдет международная встреча по военным преступлениям в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Министры юстиции со всего мира соберутся в Лондоне, чтобы расширить поддержку, которую предлагает Международный уголовный суд в его расследованиях военных преступлений в Украине, заявило в субботу правительство Великобритании, передает агентство Reuters, пишет УНН.
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Согласно заявлению, на встрече в марте, которую проведут министр юстиции Великобритании Доминик Рааб и его голландский коллега Дилан Йешилгёз-Зегериус, примет участие главный прокурор МУС Карим Хан.
«Через год после незаконного вторжения международное сообщество должно оказать самую решительную поддержку МУС, чтобы военные преступники могли быть привлечены к ответственности за зверства, свидетелями которых мы являемся», — сказал Рааб, который также является заместителем премьер-министра Великобритании.
«Для нас совершенно ясно: эти преступления не могут остаться безнаказанными», — сказал Йешилгёз-Зегериус, охарактеризовав сообщения и изображения, которые поступают из Украины как «ужасные».
В заявлении говорится, что встреча будет направлена на увеличение глобальной финансовой и практической поддержки МУС и координацию усилий, чтобы обеспечить все необходимое для проведения расследований и судебного преследования виновных.
Добавим
Великобритания неизменно поддерживает Украину, предоставив Киеву военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,78 миллиарда долларов).
Карим Хан в прошлом году начал расследование военных преступлений в Украине. Юристы говорят, что юрисдикция суда по агрессии распространяется только на государства-члены и страны, которые согласились с его юрисдикцией, как Украина, но не россия. Москва не признает суд.