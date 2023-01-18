Єврокомісія розглядає створення міжнародної прокуратури для розслідування злочинів рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Єврокомісія розглядає створення міжнародної прокуратури, яка розслідуватиме злочини російської агресії в Україні. Про це повідомив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс, пише УНН, посилаючись на Euractiv.
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Зазначається, що Німеччина стала останньою країною, яка підтримала заклики Києва створити спеціальний суд, спрямований на притягнення вищих посадовців кремля до відповідальності за війну проти України. Метою створення міжнародної прокуратури є те, що Міжнародний кримінальний суд (МКС), який розпочав розслідування в Україні, не може переслідувати росію за злочин агресії.
За словами Рейндерса, залишаються "складні правові та політичні питання", які потребують подальшого обговорення між країнами-членами Євросоюзу та міжнародними партнерами. Зокрема, він повідомив, що наразі тривають обговорення "юридичних питань і питань безпеки" з українською владою, МКС і агентством ЄС з судової співпраці - Євроюстом.
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"Перш ніж дискусії щодо спеціального трибуналу зможуть отримати достатній консенсус і підтримку на міжнародному рівні, спочатку слід розглянути механізм розслідування. Комісія розмірковує про можливе створення міжнародної прокуратури для початку розслідування злочину агресії з метою збереження та зберігання доказів для можливих майбутніх судових процесів", - заявив комісар.
Очікується, що на цьому тижні законодавці ЄС підтримають необов’язкову резолюцію, яка закликає до створення трибуналу, на зустрічі в Страсбурзі.
Нагадаємо
У березні 2023 року міністри юстиції з усього світу зберуться в Лондоні, щоб розширити підтримку, яку пропонує Міжнародний кримінальний суд у його розслідуваннях воєнних злочинів в Україні.