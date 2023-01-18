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Єврокомісія розглядає створення міжнародної прокуратури для розслідування злочинів рф проти України

Київ • УНН

 • 476786 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Єврокомісія розглядає створення міжнародної прокуратури, яка розслідуватиме злочини російської агресії в Україні. Про це повідомив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс, пише УНН, посилаючись на Euractiv.

Єврокомісія розглядає створення міжнародної прокуратури для розслідування злочинів рф проти України

Деталі

Зазначається, що Німеччина стала останньою країною, яка підтримала заклики Києва створити спеціальний суд, спрямований на притягнення вищих посадовців кремля до відповідальності за війну проти України. Метою створення міжнародної прокуратури є те, що Міжнародний кримінальний суд (МКС), який розпочав розслідування в Україні, не може переслідувати росію за злочин агресії.

За словами Рейндерса, залишаються "складні правові та політичні питання", які потребують подальшого обговорення між країнами-членами Євросоюзу та міжнародними партнерами. Зокрема, він повідомив, що наразі тривають обговорення "юридичних питань і питань безпеки" з українською владою, МКС і агентством ЄС з судової співпраці - Євроюстом.

Цитата

"Перш ніж дискусії щодо спеціального трибуналу зможуть отримати достатній консенсус і підтримку на міжнародному рівні, спочатку слід розглянути механізм розслідування. Комісія розмірковує про можливе створення міжнародної прокуратури для початку розслідування злочину агресії з метою збереження та зберігання доказів для можливих майбутніх судових процесів", - заявив комісар.

Очікується, що на цьому тижні законодавці ЄС підтримають необов’язкову резолюцію, яка закликає до створення трибуналу, на зустрічі в Страсбурзі.

Нагадаємо

У березні 2023 року міністри юстиції з усього світу зберуться в Лондоні, щоб розширити підтримку, яку пропонує Міжнародний кримінальний суд у його розслідуваннях воєнних злочинів в Україні.

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