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Еврокомиссия предупредила налогоплательщиков о неприятностях в связи с Brexit

Еврокомиссия предупредила налогоплательщиков о неприятностях в связи с Brexit

Киев  •  УНН

 • 6562 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Brexit грозит рядом неблагоприятных налоговых и экономических последствий для импортеров Великобритании. Об это сообщает Financial Times, передает УНН.

"В случае "жесткого" Brexit, НДС будет выплачиваться авансом на границе, а британские импортеры больше не смогут требовать возмещения за иностранный налог с использованием электронных систем", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия также сообщила, что после Brexit британские поставщики цифровых услуг обязаны повторно зарегистрироваться в налоговых органах каждой страны ЕС. Многие европейские компании обеспокоены потенциальными проблемами с денежными потоками, которые могут возникнуть вследствие выхода Великобритании из зоны НДС ЕС.

А международные юристы предупреждают о новых возможностях для мошенничества c НДС на границах Великобритании.

Тема махинаций с НДС подымалась в ЕС не единожды. В ноябрьском пресс-релизе Еврокомиссии сообщалось, что схемы мошеннического возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) могут быть использованы для финансирования преступных организаций, включая террористов.

Ежегодно махинации с НДС обходятся европейским странам примерно в 50 миллиардов евро.

"Это деньги, которые должны идти как государственная поддержка больниц, школ и дорог", - говорится в документе.

Схемами уклонения от уплаты налогов могут грешить крупные компании, допускают в ЕС.

"Документы "Paradise Papers" (Райские бумаги, райские документы - ред.) показывают, как схемы уклонения от уплаты налогов могут использоваться в интересах богатых людей и компаний. Недавние отчеты также показывают, что схемы мошенничества с НДС могут использоваться для финансирования преступных организаций, включая террористов", - говорится в сообщении.

В связи с этим, Еврокомиссия разработала и обнародовала новые инструменты борьбы с налоговым мошенничеством. Речь идет об укреплении сотрудничества между государствами-членами ЕС. Планируется создать онлайн-платформу для обмена информацией, к деятельности которой будут задействованы профильные эксперты ЕС в области возмещения НДС.

Также, планируется усилить работу правоохранительных, таможенных и налоговых органов в направлении борьбы с мошенническим возмещением НДС. Система единого налога на добавленную стоимость играет важную роль на рынке Европы. НДС является основным и растущим источником доходов в ЕС. В 2015 году прирост дохода составил более 1 трлн евро, что соответствует 7% ВВП ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла "Кернел" может быть замешан в махинациях с НДС. По данным фискалов, которые расследуют соответствующее уголовное производство, в преступной схеме фигурируют также международные компании.

Одним из совладельцев "Кернел" является народный депутат от партии "Відродження", член налогового комитета ВР Виталий Хомутынник.

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