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Єврокомісія попередила платників податків про неприємності у зв'язку з Brexit

Єврокомісія попередила платників податків про неприємності у зв'язку з Brexit

Київ • УНН

 • 6562 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Brexit загрожує низкою несприятливих податкових та економічних наслідків для імпортерів Великої Британії. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

"У випадку "жорсткого" Brexit, ПДВ буде виплачуватися авансом на кордоні, а британські імпортери більше не зможуть вимагати відшкодування за іноземний податок з використанням електронних систем", - йдеться в повідомленні.

Єврокомісія також повідомила, що після Brexit британські постачальники цифрових послуг зобов'язані повторно зареєструватися в податкових органах кожної країни ЄС. Багато європейських компаній стурбовані потенційними проблемами з грошовими потоками, які можуть виникнути внаслідок виходу Великої Британії з зони ПДВ ЄС.

А міжнародні юристи попереджають про нові можливості для шахрайства з ПДВ на кордонах Великої Британії.

Тема махінацій з ПДВ порушувалася у ЄС неодноразово. У листопадовому прес-релізі Єврокомісії повідомлялося, що схеми шахрайського відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) можуть бути використані для фінансування злочинних організацій, включаючи терористів.

Щорічно махінації з ПДВ обходяться європейським країнам приблизно в 50 мільярдів євро.

"Це гроші, які повинні йти як державна підтримка лікарень, шкіл і доріг", - йдеться в документі.

Схемами ухилення від сплати податків можуть грішити великі компанії, допускають у ЄС.

"Документи "Paradise Papers" (Райські папери, райські документи - ред.) показують, як схеми ухилення від сплати податків можуть використовуватися в інтересах багатих людей і компаній. Нещодавні звіти також показують, що схеми шахрайства з ПДВ можуть використовуватися для фінансування злочинних організацій, включаючи терористів", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, Єврокомісія розробила і оприлюднила нові інструменти боротьби з податковим шахрайством. Йдеться про зміцнення співпраці між державами-членами ЄС. Планується створити онлайн-платформу для обміну інформацією, до діяльності якої будуть задіяні профільні експерти ЄС у галузі відшкодування ПДВ.

Також, планується посилити роботу правоохоронних, митних та податкових органів в напрямку боротьби з шахрайським відшкодуванням ПДВ. Система єдиного податку на додану вартість відіграє важливу роль на ринку Європи. ПДВ є основним і зростаючим джерелом доходів у ЄС. У 2015 році приріст доходу становив більше 1 трлн євро, що відповідає 7% ВВП ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що найбільший виробник і експортер соняшникової олії "Кернел" може бути замішаний у махінаціях з ПДВ. За даними фіскалів, які розслідують відповідне кримінальне провадження, у злочинній схемі фігурують також міжнародні компанії.

Одним зі співвласників "Кернел" є народний депутат від партії "Відродження", член податкового комітету ВР Віталій Хомутиннік.

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